La muestra combina fotografía e instalación para explorar la memoria de las prácticas populares de cuidado transmitidas de generación en generación. Podrá visitarse del 20 de noviembre al 5 de febrero de 2027 en la Sala de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife

¿Qué queda de los saberes tradicionales de sanación en Canarias? La artista Laura Santana aborda esta cuestión en ‘Los restos que nos quedan’, una propuesta expositiva que recupera la memoria de las prácticas populares de cuidado del archipiélago y las reinterpreta desde una perspectiva artística contemporánea. La muestra, que combina fotografía e instalación, podrá visitarse del 20 de noviembre al 5 de febrero de 2027 en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) de Santa Cruz de Tenerife, con entrada libre.

Laura Santana

El proyecto parte de una investigación sobre las prácticas de curandería tradicional en Canarias, especialmente aquellas que las mujeres transmitieron a través de la oralidad, la experiencia doméstica y la memoria colectiva. Los santiguados, los rezados y los remedios populares constituyen el eje de una propuesta que reflexiona sobre los conocimientos heredados y su pervivencia en la sociedad actual.

Lejos de plantear una reconstrucción documental de estas tradiciones, Santana ofrece una aproximación artística a unos saberes que han sobrevivido al paso del tiempo de manera fragmentaria. La exposición reivindica el valor de conocimientos históricamente relegados al ámbito del folclore y propone nuevas formas de relacionarse con esta herencia cultural.

Hierbas, memoria y experimentación artística

Flores de malva, agua y gelatina protagonizan ‘Los restos que nos quedan’. A través de la manipulación y transformación de estos materiales, la artista construye imágenes que transitan entre la figuración y la abstracción, la permanencia y la desaparición.

La exposición reúne una selección de fotografías realizadas entre 2024 y 2025. Entre ellas, varias piezas de la serie ‘Si tomas malva, mal vas’, junto a la instalación ‘El agua se sigue moviendo dentro’, elaborada con calderos de aluminio, agua, gelatina y flores. Elementos cotidianos que adquieren una nueva dimensión artística mediante procesos de descomposición, alteración y transformación de la materia.

Las imágenes resultantes evocan paisajes orgánicos, superficies translúcidas y formas cambiantes que remiten a la fragilidad de la memoria. En este universo creativo, aquello que se deshace no desaparece por completo, sino que encuentra nuevas maneras de manifestarse.

Esta experimentación con los materiales establece un paralelismo con los conocimientos populares que, pese a haber perdido parte de su significado original o haber interrumpido sus vías de transmisión, continúan presentes en los gestos, las palabras y las prácticas cotidianas.

La propuesta invita así a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, el territorio y la memoria colectiva. También, plantear la posibilidad de recuperar otras formas de entender el cuidado desde una mirada contemporánea.

Una trayectoria vinculada al territorio y la memoria

Nacida en Fuerteventura en 1999, Laura Santana es graduada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y cuenta con un máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente cursa el Doctorado en Artes y Humanidades de la Universidad de La Laguna.

Su práctica artística combina fotografía, escultura, instalación e intervención en el espacio, con especial interés por las relaciones entre cuerpo, territorio e identidad. En los últimos años, su investigación se ha centrado en la memoria colectiva, los saberes ancestrales y las prácticas rituales vinculadas a la cultura canaria.

Su trayectoria incluye exposiciones individuales y colectivas en Canarias, Madrid y Valencia. En 2026 presentó ‘Geografías vigiladas. Recuerdos de un viaje que no hice’ en la Galería Agüita Arte Contemporáneo. También ha participado en proyectos como ‘Satélites 07’, ‘Algo(D)Ritmo’ y ‘Brazo de Papel’, en Fotonoviembre. En 2025 y 2026 fue seleccionada para el Premio de Artes Plásticas Manolo Millares de la Fundación CajaCanarias.