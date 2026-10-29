Los dos proyectos, seleccionados en convocatoria pública, abordan la instalación y el arte conceptual desde disciplinas distintas como la escultura o el dibujo

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta las exposiciones de los dos proyectos seleccionados en el programa ‘Artistas en Residencia’ 2026. La convocatoria, dirigida al sector artístico regional y estatal, permite desarrollar y exhibir trabajos inéditos en este centro de arte del Cabildo de Gran Canaria.

El CAAM presenta las exposiciones de los proyectos de Maï Diallo y Alberto Gil Cásedas / CAAM Gran Canaria

Las muestras de la artista visual canaria Maï Diallo y del creador aragonés Alberto Gil Cásedas se inauguran este viernes 30 de octubre a las 20.00 horas en la sede principal del CAAM. Ambas propuestas trabajan la instalación y el arte conceptual desde disciplinas distintas como el dibujo, la escultura o la creación para un contexto específico. La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 31 de enero de 2027 en la segunda planta del museo, con entrada libre y gratuita.

Las exposiciones han sido presentadas hoy a los medios de comunicación en un acto encabezado por ambos artistas, el director insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez Cabrera, y el director del CAAM, Orlando Britto Jinorio, que incluyó en su intervención unas palabras de solidaridad y respecto hacia las familias afectadas por el grave accidente ferroviario ocurrido ayer en Toledo.

Maï Diallo

El proyecto ‘Memoria Corporal’ de Maï Diallo (Santa Cruz de Tenerife, 1999) ahonda en el eco de determinadas violencias sobre el cuerpo femenino, a lo largo de varias generaciones. La obra es una videoinstalación escultórica, realizada con la colaboración de los talleres de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, que pone el foco en la relación entre el conocimiento médico, el racismo, el colonialismo y el control reproductivo.

En su trabajo, la artista investiga el pulso del poder sobre los sujetos que han sido deshumanizados históricamente; en especial, las mujeres y las personas afrodescendientes. Su línea creativa destaca por la exploración del cuerpo, entre lo orgánico y lo artificial. Junto a su labor investigadora y de comisariado de exposiciones y programas artísticos, la obra de Diallo ha protagonizado exposiciones individuales y se ha exhibido en muestras colectivas en Gran Canaria, Tenerife, Madrid y La Rioja.

Imágenes de CAAM Gran Canaria

Alberto Gil Cásedas

Por su parte, el proyecto del artista Alberto Gil Cásedas (Zaragoza, 1991) toma como protagonista el edificio de la sede principal del CAAM. Bajo el título ‘3.682,14 m²: Derivas y reconstrucción de un espacio’, el creador investiga la relación entre recorrido, repetición, arquitectura y memoria en una instalación compuesta por piezas de dibujo, intervención sobre papel y elementos de señalética del museo.

Su propuesta dialoga con la obra de Georges Perec ‘Tentativa de agotar un lugar parisino’ (1975), fruto de la observación y registro durante tres días en la plaza de Saint-Sulpice. El planteamiento de Gil Cásedas utiliza en su lugar la memoria: caminar como herramienta de conocimiento y el dibujo como representación de esa deriva atenta. La obra emplea recursos habituales de su práctica artística, como la catalogación de acciones de lo cotidiano que evidencian la pérdida de tiempo y los tiempos sin uso, absurdos o en blanco.

Desde 2013, Alberto Gil Cásedas ha realizado exposiciones individuales y ha participado en exhibiciones colectivas en numerosas ciudades españolas, entre las que destacan Barcelona, Madrid y Valencia, además de en ferias internacionales de arte contemporáneo.

Imágenes de CAAM Gran Canaria

Octava edición

En su octava edición en el CAAM, la convocatoria pública del programa ‘Artistas en Residencia’ recibió este 2026 un total de 63 propuestas. El jurado estuvo compuesto por una comisión de evaluación integrada por personal del museo, junto a dos representantes de asociaciones del sector artístico en Canarias, la AICAV, Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales, y el IAC, Instituto de Arte Contemporáneo.

Consolidada desde su primera edición en 2017, la iniciativa pretende fomentar la creación artística, la actividad investigadora y la convivencia entre profesionales de distintas procedencias, así como contribuir a dar visibilidad al trabajo de creadoras y creadores del archipiélago y del resto de España.

La inauguración de ambas muestras se enmarca en la programación expositiva de invierno en el CAAM, que se completará con la gran exposición antológica del artista canario Leopoldo Emperador, cuya inauguración será el viernes 6 de noviembre, y con el proyecto dedicado a la obra de la creadora Rossy de Palma, el 4 de diciembre.