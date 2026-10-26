La velada incluye una lectura dramática de sus textos, un coloquio y la proyección de una película experimental realizada por Alberto Portera

El universo creativo de Manolo Millares fue más allá de la pintura: este canario universal también indagó en las posibilidades creativas de la escritura y el teatro. Con motivo del centenario de su nacimiento, el Teatro Guiniguada propone redescubrir algunas de las facetas menos conocidas del artista grancanario, considerado una de las figuras fundamentales del arte español del siglo XX.

El Teatro Guiniguada exhibe la faceta más experimental de Millares en el centenario de su nacimiento / Gobierno de Canarias

La actividad se desarrollará este miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, en un encuentro que reunirá literatura, teatro y cine experimental para explorar otras formas de expresión presentes en su trayectoria artística. La entrada es gratuita, previa reserva de asiento en la taquilla o en la web del Teatro Guiniguada. La entrada es gratuita, previsa reserva de asiento en taquilla o a través de la web de este espacio cultural del Gobierno de Canarias.

Una jornada que permitirá acercarse a Millares

Bajo el título ‘Millares. Centenario’, la velada contará con la participación de la actriz y dramaturga Aranza Coello y de Coro Millares, hija del artista y responsable de la gestión de su legado. Ambas profundizarán en la dimensión experimental de su obra a través de una lectura teatral, un coloquio y la proyección de una singular pieza audiovisual en la que el propio Millares se convierte en protagonista de la acción artística.

La sesión comenzará con una lectura dramatizada de una selección de ‘Dramas para leer’, textos que permiten acercarse a la vertiente literaria del creador. La interpretación correrá a cargo de Aranza Coello, actriz, directora y dramaturga con una extensa trayectoria en las artes escénicas, reconocida con diferentes premios nacionales e internacionales.

A continuación, Coello conversará con Coro Millares sobre estas incursiones en la escritura y otras manifestaciones artísticas que amplían el conocimiento de su producción. El diálogo permitirá descubrir a un creador inquieto, cuya experimentación trascendió los límites de la pintura y estableció conexiones con distintos lenguajes artísticos.

Millares y la performance

Al homenaje se sumará la proyección de ‘Millares por Alberto Portera’, una película filmada en 1966 que documenta una acción performativa del pintor. En ella, Millares se autoamortaja y cubre su cuerpo de pintura, transformándose en una evocación de las antiguas momias canarias.

Esta referencia al pasado prehispánico de las islas constituye uno de los elementos esenciales de su imaginario creativo, conocido universalmente por sus arpilleras. La fascinación por los vestigios arqueológicos y las culturas originarias de Canarias acompañó al artista desde sus primeros años y dejó una profunda huella en su lenguaje plástico.

La película, originalmente filmada en super-8 y posteriormente digitalizada, pertenece al Archivo Alberto Portera y Catherine Cailliau, conservado en la Biblioteca y Centro de Apoyo a la Investigación de la Fundación Juan March.

Un canario universal

Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1926 – Madrid, 1972) fue uno de los artistas más destacados de la vanguardia española del siglo XX. De formación autodidacta, inició su trayectoria artística en Canarias, donde participó en iniciativas culturales como la revista Planas de Poesía y el grupo LADAC.

Su interés por la arqueología y el pasado prehispánico de las islas marcó profundamente su obra, especialmente en series como Pictografías canarias. En 1955 se trasladó a Madrid, donde comenzó a experimentar con materiales como la arpillera, que se convertiría en uno de los elementos más característicos de su lenguaje plástico. Dos años después fue cofundador del grupo El Paso, fundamental para la renovación del arte español de posguerra. Falleció prematuramente a los 46 años, dejando un legado esencial para comprender el desarrollo del arte contemporáneo.