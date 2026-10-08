El Almacén inaugura cuatro nuevas exposiciones con obras de Madriñán, Aránega, Páez y Abramović

El área de Cultura del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa presenta tres propuestas expositivas y una videoperformance que podrán visitarse hasta el 16 de enero de 2027

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Cultura, presentó el jueves 8 de octubre cuatro nuevas propuestas artísticas que ocuparán los espacios expositivos del El Almacén durante el último trimestre del año. Se trata de ‘Lanzarote’, de Jesús Madriñán; ‘Atlas Lanzarote’, de María Rosa Aránega; ‘Wild palms’, de Germán Páez; y la videoperformance ‘Cleaning the mirror II’ (1995), de la reconocida artista serbia Marina Abramović.

El Almacén inaugura cuatro nuevas exposiciones con obras de JesúsMadriñán, María Rosa Aránega, Germán Páez y Marina Abramović

Hasta el 16 de enero de 2027

Las cuatro propuestas, que podrán visitarse hasta el 16 de enero de 2027, reúnen diferentes aproximaciones a la fotografía, el paisaje, la memoria, la identidad y el cuerpo. Las exposiciones de Madriñán y Aránega son fruto de sus respectivas estancias en el programa de residencias artísticas del Hotel Nautilus Lanzarote, mientras que la obra de Abramović inaugura el ciclo de videoperformance ‘La carne que mira’, comisariado por Adonay Bermúdez.

El consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, destacó que “esta nueva programación reúne a artistas de diferentes trayectorias y lenguajes, con obras que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el territorio, la memoria y la condición humana. Es un privilegio poder mostrar en El Almacén una programación de esta calidad, donde conviven la creación vinculada a Lanzarote y figuras de referencia internacional”.

Por su parte, el director del Hotel Nautilus Lanzarote, Galder Acha, expresó su satisfacción por seguir colaborando con el Cabildo a través de las residencias artísticas que promueven conjuntamente.

‘Lanzarote’, de Jesús Madriñán

La sala Cubo acoge ‘Lanzarote’, un proyecto desarrollado por el fotógrafo gallego Jesús Madriñán. La exposición explora la identidad contemporánea de la isla a través de dos colectivos que mantienen relaciones muy diferentes con el territorio: migrantes y turistas.

Mediante retratos monumentales realizados con una cámara analógica de gran formato, Madriñán sitúa a ambos colectivos en un mismo plano visual. Las fotografías conviven con bodegones elaborados a partir de materiales autóctonos, residuos turísticos y objetos encontrados, estableciendo relaciones entre movilidad humana, consumo y territorio.

‘Atlas Lanzarote’, de María Rosa Aránega

En tanto, la Salita presenta ‘Atlas Lanzarote’, de María Rosa Aránega, donde la artista propone una aproximación a la isla a partir de imágenes de archivo digital, tomando como referencia el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg.

La selección reúne paisajes, escenas cotidianas y retratos que permiten observar las relaciones entre el territorio volcánico, su historia y las formas de vida de quienes lo habitan.

Aránega construye así una lectura de Lanzarote desde la mirada de quien descubre un lugar por primera vez, prestando especial atención a las huellas del pasado y a la capacidad de resistencia de su población ante un entorno exigente.

El Almacén inaugura cuatro nuevas exposiciones con obras de JesúsMadriñán, María Rosa Aránega, Germán Páez y Marina Abramović

‘Wild palms’, de Germán Páez

El artista lanzaroteño Germán Páez presenta ‘Wild Palms’ en la sala Aljibe, una exposición de fotografías y videocreaciones que explora el paisaje urbano nocturno de Las Palmas de Gran Canaria.

El proyecto nace de los paseos del artista por los parques y jardines del barrio donde reside. Palmeras, dragos, árboles y arbustos iluminados por las farolas se convierten en protagonistas de unas imágenes que transforman espacios cotidianos en escenarios de apariencia solitaria y casi onírica.

Páez propone una mirada sobre la belleza de la vegetación urbana y su relación con la luz artificial, el movimiento del viento y el paso del tiempo.

‘Cleaning the mirror II’, de Marina Abramović

Por su parte, la Sala Oscura acoge ‘Cleaning the mirror II’ (1995), una video performance de Marina Abramović (Belgrado, 1946) que inaugura el ciclo La carne que mira, comisariado por Adonay Bermúdez. La obra puede exhibirse en Lanzarote gracias al préstamo de la Fundación Otazu y constituye el punto de partida de un ciclo que se desarrollará en El Almacén desde octubre de 2026 hasta enero de 2028.



Según explica su comisario, Adonay Bermúdez, ‘La carne que mira’ reivindica la videoperformance como un archivo vivo de acciones artísticas capaces de generar nuevas interpretaciones más allá del momento en que fueron realizadas.

Visitas guiadas

La programación contará con siete visitas guiadas a cargo de David Machado, que permitirán conocer las exposiciones y profundizar en las propuestas de sus autores.

Las sesiones tendrán lugar el sábado 10 de octubre, a las 12.00 horas; martes 20 de octubre, a las 18.00 horas; sábado 7 de noviembre, a las 12.00 horas; martes 17 de noviembre, a las 18.00 horas; martes 1 de diciembre, a las 18.00 horas; sábado 12 de diciembre, a las 12.00 horas; y sábado 9 de enero, a las 12.00 horas.

Además, el viernes 4 de diciembre, a las 19.00 horas, la sala Aljibe acogerá la presentación del catálogo de ‘Wild palms’, de Germán Páez, en un encuentro en el que participarán el artista, Adonay Bermúdez y Daniel L. Fleitas.

Actividades complementarias

También está prevista la presentación del catálogo de Lanzarote, de Jesús Madriñán, el 12 de diciembre, a las 19.00 horas, en la sala Cubo.

Ambas presentaciones serán de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Las cuatro propuestas expositivas podrán visitarse en el CIC El Almacén hasta el 16 de enero de 2027. Toda la información sobre las exposiciones y las actividades complementarias está disponible en su web.