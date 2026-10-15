La cifra de fallecidos descendió un 1 % respecto a 2024, pero los ingresos hospitalarios aumentaron un 3 % y los usuarios vulnerables concentraron el 81 % de las muertes en vías urbanas

Los siniestros de tráfico registrados en España durante 2025 dejaron 1.775 personas fallecidas y 9.888 heridas que necesitaron ingreso hospitalario, según los datos facilitados. El balance supone diez víctimas mortales menos que en 2024, un descenso del 1 %, pero también refleja un incremento del 3 % en los hospitalizados, con 327 personas más que el año anterior.

Imagen de archivo. Carlos Bonilla Miranda

Esta evolución se produjo en un contexto de mayor movilidad por carretera. Durante el pasado año se contabilizaron 478,6 millones de desplazamientos de largo recorrido por vías interurbanas, un 3,4 % más que en 2024.

España, por debajo de la media europea

En el contexto europeo, España registró en 2025 una tasa de 36 fallecidos por millón de habitantes, por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 43. El país mejoró su posición respecto al año anterior, aunque todavía queda por detrás de varios referentes en seguridad vial.

Entre los países con tasas inferiores figuran Suecia, con 20 fallecidos por millón de habitantes; Dinamarca, con 23; Alemania, con 34, y Países Bajos, con 35. España presenta mejores cifras que Austria, con 43; Italia, con 49, y Portugal, con 55, según los datos aportados.

El balance también destaca las particularidades de la movilidad española, con 5,96 millones de motocicletas y ciclomotores y más de 90 millones de turistas al año, dos factores que incrementan la exposición al riesgo vial en carreteras y ciudades.

Las ciudades concentran el 65 % de los siniestros

Las vías urbanas registraron durante 2025 un total de 67.616 siniestros, 496 víctimas mortales y 5.034 personas heridas que necesitaron hospitalización. En comparación con el año anterior, las muertes aumentaron un 0,4 %, con dos fallecidos más, mientras que los heridos graves crecieron un 0,2 %, con nueve casos adicionales.

Los datos reflejan que el 65 % de los siniestros de tráfico se producen en las ciudades, aunque estas concentran el 28 % de las víctimas mortales. En cambio, las vías urbanas acumulan el 51 % de las personas heridas graves.

Esta diferencia puede relacionarse con las menores velocidades medias de circulación en ciudad, pero también pone de manifiesto que los accidentes urbanos siguen provocando lesiones graves y secuelas duraderas, pese a registrar una proporción menor de fallecimientos que las vías interurbanas.

Los usuarios vulnerables concentran ocho de cada diez muertes urbanas

Los peatones, motoristas, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal representaron el 81 % de las víctimas mortales en vías urbanas durante 2025, con 15 fallecidos más que el año anterior.

Los peatones encabezaron el balance, con 222 muertes, equivalentes al 45 % del total. Les siguieron los motoristas, con 132 fallecidos (26 %); los ciclistas, con 29 (6 %), y los usuarios de vehículos de movilidad personal, con 21 (4 %). Por su parte, 73 personas fallecieron cuando viajaban en turismos, lo que representa el 15 % de las víctimas mortales en ciudad.

Por tipo de siniestro, los atropellos a peatones fueron los más letales, al representar el 43 % de las muertes registradas en vías urbanas. Las salidas de vía ocuparon el segundo lugar, con 111 fallecidos, el 22 % del total y un incremento del 4 % respecto a 2024. Estos accidentes afectan especialmente a motoristas que pierden el control o colisionan contra obstáculos.

Las colisiones laterales y frontolaterales, habituales en cruces e intersecciones, causaron el 11 % de las muertes urbanas. En este caso, el balance mejoró respecto al año anterior, con ocho fallecidos menos.

Las cifras ponen de relieve la importancia de mejorar el diseño de los cruces, gestionar las velocidades y reforzar la protección de los usuarios más expuestos.

El cinturón y el casco siguen siendo una asignatura pendiente

El uso de los dispositivos de seguridad continúa siendo uno de los aspectos preocupantes de la siniestralidad urbana. En 2025, el 30 % de las personas fallecidas en ciudad no utilizaba los elementos de protección obligatorios, como el casco o el cinturón de seguridad, un porcentaje superior al del año anterior.

Los datos muestran diferencias según el medio de transporte. Entre los ciclistas fallecidos, 12 no llevaban casco, mientras que 13 de los 21 usuarios de vehículos de movilidad personal que murieron tampoco utilizaban protección.

La situación también resulta significativa entre los ocupantes de turismos: 26 de las 73 personas fallecidas, el 45 %, no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Entre los motoristas, siete de los 132 fallecidos no utilizaban casco en el momento del siniestro.

Estas cifras subrayan la necesidad de reforzar tanto la vigilancia del cumplimiento de las normas como la educación vial, especialmente en relación con unos dispositivos de seguridad que pueden resultar determinantes para reducir la gravedad de las lesiones.