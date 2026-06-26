El Gobierno declara el estado de desastre tras registrar 30 réplicas y refuerza la red sanitaria con hospitales de campaña y recursos públicos y privados

Las autoridades venezolanas han elevado a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudieron el país durante la noche del miércoles. El Ejecutivo mantiene desplegado un amplio dispositivo de emergencia mientras continúan las labores de asistencia en las zonas más afectadas.

Dos personas se abrazan frente a un edificio derrumbado en el estado de La Guaira, Venezuela. Europa Press / Marcos Salgado

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, actualizó el balance durante una intervención telefónica en la cadena estatal VTV. «Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar«, lamentó.

La Guaira concentra el mayor impacto

Alvarado señaló que el estado de La Guaira registra el mayor número de víctimas mortales y heridos, una situación que ha obligado a reforzar la capacidad asistencial de los centros sanitarios.

«Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña«, subrayó el titular de Salud, quien insistió en que el sistema sanitario trabaja al límite para responder a la emergencia.

Refuerzo del sistema sanitario

El ministro explicó que todas las emergencias del sistema público de salud se activaron de forma automática desde el mismo momento en que se produjo el terremoto, lo que permitió coordinar con rapidez la atención a los afectados en todo el país.

Asimismo, destacó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó la movilización conjunta de los recursos sanitarios públicos y privados. Entre ellos figura la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que agrupa a varios centros hospitalarios de la región capital y participa en la atención a los heridos.

Estado de desastre tras 30 réplicas

Los dos fuertes terremotos han ido seguidos de 30 réplicas, que han afectado especialmente a los estados de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se localizó el epicentro de los seísmos.

Ante la magnitud de la emergencia y la persistencia de la actividad sísmica, el Gobierno venezolano ha declarado el estado de desastre para facilitar la movilización de recursos y coordinar la respuesta institucional.