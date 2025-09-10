ES NOTICIA

Los trabajadores de Hemodonación se manifiestan

Redacción RTVC
Denuncian el incumplimiento del decreto de integración del personal del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en el Servicio Canario de Salud

Los trabajadores del Instituto canario de Hemodonación y Hemoterapia animan a la ciudadanía a participar este sábado en la manifestación con salida desde la plaza de La Concepción en La Laguna (Tenerife). El lema de esta manifestación es: Por un Banco de Sangre seguro y de calidad.

Los trabajadores de Hemodonación se manifiestan. Unidad móvil de donación de sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia / Archivo
Los trabajadores de Hemodonación se manifiestan. Unidad móvil de donación de sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia / Archivo

La plantilla denuncia el incumplimiento del decreto de integración del personal del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en el Servicio Canario de Salud.

Además, advierten del descenso de la actividad y de las reservas de sangre. Además, han denunciado en los tribunales a la Consejería por el cese de los representantes sindicales.

