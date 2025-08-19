Los vecinos de Guarchago denuncian el mal estado del agua

Los habitantes y comerciantes del barrio de Guarchago denuncian la poca información que reciben por parte del Ayuntamiento de San Miguel de Abona

Los vecinos y comerciantes del barrio tinerfeño de Guarchago denuncian el mal estado del agua y la poca información que reciben desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Al mal estado del agua, se le suman los constantes cortes de agua que sufren.

Agua amarillenta en un grifo del barrio de Guarchago/ PSOE San Miguel de Abona.

Abren el grifo o la ducha y el agua sale de color amarillo o, a veces, prácticamente negra. Una situación que, además del malestar que esto supone, les implica un gasto extra de dinero. Los comerciantes se ven obligados a comprar bidones de agua o garrafas de 25 litros para poder surtir sus locales e incluso, se en ocasiones, se ven obligados a cerrar.

El mal estado del agua se debe a las obras de la red de saneamiento

Por su parte el consistorio explica que esta problemática se debe a las obras de la red de saneamiento. Sin embargo, señalan que pese a que tras los cortes de agua, esta salga turbia, a los pocos minutos vuelve a salir limpia.

Desde la comunidad de vecinos, piden al Ayuntamiento una mayor comunicación, sobre todo cuando se vayan a producir estos cortes.