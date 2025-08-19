Los vecinos de Guarchago denuncian el mal estado del agua

Los habitantes y comerciantes del barrio de Guarchago denuncian la poca información que reciben por parte del Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Los vecinos y comerciantes del barrio tinerfeño de Guarchago denuncian el mal estado del agua y la poca información que reciben desde el Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Al mal estado del agua, se le suman los constantes cortes de agua que sufren.
Abren el grifo o la ducha y el agua sale de color amarillo o, a veces, prácticamente negra. Una situación que, además del malestar que esto supone, les implica un gasto extra de dinero. Los comerciantes se ven obligados a comprar bidones de agua o garrafas de 25 litros para poder surtir sus locales e incluso, se en ocasiones, se ven obligados a cerrar.
El mal estado del agua se debe a las obras de la red de saneamiento
Por su parte el consistorio explica que esta problemática se debe a las obras de la red de saneamiento. Sin embargo, señalan que pese a que tras los cortes de agua, esta salga turbia, a los pocos minutos vuelve a salir limpia.
Desde la comunidad de vecinos, piden al Ayuntamiento una mayor comunicación, sobre todo cuando se vayan a producir estos cortes.