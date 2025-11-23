Desde que entró en vigor la ley, los veterinarios afirman que viven una inseguridad jurídica, con restricciones que limitan su capacidad para tratar a los animales

Informa. Carmen Zamora / Rubén Amador

Los veterinarios han vuelto a concentrarse esta semana frente al Ministerio de Agricultura para protestar contra la normativa que regula la prescripción de medicamentos veterinarios. Desde que entró en vigor estos profesionales viven una inseguridad jurídica, con restricciones que limitan su capacidad para tratar a los animales.

Siguen reivindicando el cambio en la normativa. Por su parte, el ministerio de Agricultura ha hecho algún acercamiento, pero consideran que es mínimo. Del mismo modo, afirman que no pueden trabajar, según el criterio clínico veterinario. Reiteran que mencionada normativa incrementa la burocracia, retrasa tratamientos y pone en riesgo la atención de mascotas.

Imagen archivo RTVC.

Criterio clínico

Por tanto, proponen que se deje a los profesionales trabajar con su criterio clínico, y «desde la ciencia, con libertad».



La nueva normativa, que entró en vigor a principios de este año, contempla por esta práctica multas de entre 90.000 euros, hasta 1,5 millones euros.