Un profesional veterinario practicó la eutanasia a dos perros sin el consentimiento de su propietario al considerar que presentaban un comportamiento agresivo

Uno de los perros al que se le aplicó la eutanasia. Imagen cedida por la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un profesional veterinario en la isla de Gran Canaria por su presunta implicación en el sacrificio de dos perros sin el consentimiento de su propietario, según han informado fuentes cercanas al caso.

La actuación está siendo analizada por la Comandancia de Las Palmas tras la denuncia interpuesta por el dueño de los animales en el municipio de Teror. De acuerdo con su testimonio, en ningún momento autorizó la eutanasia de sus mascotas, dos ejemplares de raza cocker spaniel.

Según las primeras averiguaciones, el profesional facultativo habría tomado la decisión de sacrificar a los canes basándose en su propio criterio, al considerar que presentaban un comportamiento agresivo. Sin embargo, hasta el momento no consta ningún informe veterinario que justifique dicha actuación ni que respalde clínicamente la medida adoptada.

En el marco de la investigación también figura como persona implicada la cuñada del propietario, quien presuntamente trasladó a los animales a la consulta veterinaria el día en que se produjeron los hechos.

Posibles infracciones del código deontológico

El caso podría implicar posibles infracciones del código deontológico veterinario, entre ellas actuar sin el consentimiento del propietario, realizar intervenciones sin base clínica suficiente o incurrir en mala praxis profesional. Asimismo, se analiza la posible falta de documentación adecuada sobre los procedimientos realizados.

Segundo perro al que se le aplicó la eutanasia. Imagen cedida por la Guardia Civil

Este tipo de conductas, de confirmarse, podrían derivar en sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional, además de eventuales responsabilidades administrativas o incluso penales.

La investigación continúa abierta por parte de la Guardia Civil mientras los agentes tratan de esclarecer lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad de las personas implicadas.