Los Realejos, pionero al implantar un veterinario 24 horas para animales abandonados

El municipio de Los Realejos es el primero de Tenerife es implantar un servicio veterinario 24 horas para animales abandonados, de modo que puedan ser atendidos en cuanto son interceptados

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, junto al concejal delegado de Bienestar Animal, Josué Bacallado, han presentado el primer servicio de atención veterinaria 24 horas destinado a animales en situación de abandono en el municipio.

Este nuevo recurso, pionero en Tenerife, funcionará bajo un protocolo coordinado entre la Policía Local, encargada de la recogida, y el Refugio Internacional de Animales de Los Realejos, entidad que ya presta el servicio de cuidado y custodia mediante contrato con el consistorio.

Presentación del cartel del servicio veterinario 24 horas para animales abandonados en Los Realejos

Atención integral

El alcalde destacó que “este es un paso adelante en los recursos públicos que implementamos desde el gobierno local para ofrecer una atención lo más integral posible a los animales abandonados. Se refuerza así el protocolo existente, con asistencia veterinaria permanente para su valoración y tratamiento en cualquier momento”.

Por su parte, el concejal Josué Bacallado subrayó “el esfuerzo continuo de la concejalía por mejorar la atención a perros y gatos en situación de abandono, no solo a través del contrato de recogida y cuidado con el refugio, sino también mediante campañas como el protocolo CER en colonias felinas, programas de adopción responsable y acciones de educación y adiestramiento animal”.

El nuevo servicio permitirá que se atienda a los animales de forma inmediata por personal veterinario. Se garantiza así una respuesta rápida y eficaz.

La atención 24 horas la prestará la Clínica Veterinaria 3 de Mayo de Los Realejos, activándose siempre a través del aviso a la Policía Local y en coordinación con el Refugio Internacional de Animales.