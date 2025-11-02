El Rocasa y el Romade suman una nueva victoria, pero el Perdoma sigue sin estrenarse tras caer en su visita al Rodavigo

Luces y sombras para los equipos de balonmano femenino canario / Romade Gran Canaria

El balonmano femenino canario vivió una jornada con balance positivo en la sexta jornada del grupo A de la División de Honor Plata. El Rocasa Gran Canaria confirmó su buen momento al vencer al Porriño y mantenerse invicto. Mientras el Romade también sacó adelante un encuentro muy disputado ante el Hand Vall Valladolid. La nota negativa la puso el Perdoma, que volvió a caer en Galicia frente al Rodavigo y sigue sin sumar puntos en la competición.

El Rocasa sigue invicto

El Rocasa Gran Canaria le gana la partida al Porriño (28-22). Las grancanarias se mantienen terceras sin conocer la derrota, con cuatro victorias y dos empates, y sin perder de vista a los equipos del Getasur y Cañiza, que se mantienen con un pleno de seis victorias en seis jornadas, en lo más alto de la tabla clasificatoria.

Las gallegas le ganaban a las grancanarias a falta de cinco minutos para llegar al intermedio (10-12), sin embargo, el Rocasa no se rindió, sacó fuerzas y logró empatar el encuentro al término del primer periodo (13-13).

Tras el paso por los vestuarios el Rocasa corrigió errores, y logró reconducir su rumbo, que le permitió llegar con vida hasta el final, sumando un trabajado triunfo por seis goles de diferencia que le permite una semana más mantenerse invicto y sin perder de vista al líder.

Triunfo con suspense del Romade

El Romade de Gran Canaria también sacó adelante su compromiso, al derrotar con ciertos apuros al Hand Vall Valladolid (31-29).

Las visitantes ganaban de uno al descanso (14-15) y el partido fue emocionante hasta el final, ya que el Hand Vall Valladolid ganaba de dos, a falta de diez minutos (26-28), ante un Romade a remolque.

Las grancanarias con el paso de los minutos se fueron arriba y lograron ponerse por delante al marcar cuatro goles seguidos (30-28). Marta recortó diferencias para el Valladolid (30-29) y en medio de un final no apto para cardiacos la local Haridian Rodríguez, a falta de un minuto y medio para finalizar el encuentro, logró el tanto de tranquilidad para las grancanarias. Sumando así una nueva victoria para su equipo.

Otro tropiezo del Perdoma

Las tinerfeñas del Perdoma no levantan cabeza, perdieron en su visita a Galicia ante el Rodavigo (31-22), que se mostró muy superior. Las tinerfeñas siguen últimas, con cero puntos.

Las gallegas se mostraron mucho mejor sobre la cancha y ya al descanso ganaban (16-9). El Perdoma no pudo parar el juego ofensivo del Rodavigo, que terminó llevándose una clara victoria. En las filas del Perdoma destacaron Nayara (7 goles), Elvira y Sabrina (5 goles).