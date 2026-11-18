En la actualidad Campos es secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista y diputado del Parlamento de Canarias

Luis Alberto Campos Jiménez cuenta con una dilatada trayectoria profesional, política e institucional vinculada a la defensa de los intereses de Canarias. Y al compromiso con las políticas públicas de carácter social y progresista.

Es Técnico Especialista en Comercio Exterior y graduado universitario en Comunicación. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes responsabilidades en el ámbito privado. Ha trabajando como auxiliar y técnico de juego, administrativo y asesor contable.

Su experiencia institucional comenzó en el ámbito municipal. Entre 2003 y 2015 fue concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), donde ejerció también como primer teniente de alcalde. Durante doce años asumió responsabilidades de gobierno en distintas áreas, entre ellas Desarrollo Económico, Participación Ciudadana, Turismo, Seguridad y Emergencias, Movilidad y Festejos, adquiriendo una amplia experiencia en gestión pública y administración local.

En 2015 dio el salto al Parlamento de Canarias como diputado por la circunscripción de Gran Canaria. Fue portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias durante la IX Legislatura (2015-2019) y portavoz parlamentario durante la X Legislatura (2019-2023). En 2023 renovó su acta de diputado, continuando su labor de representación y defensa de los intereses de la ciudadanía canaria.

El 27 de julio de 2025 fue elegido secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista. Asumió el liderazgo político de la organización y una nueva etapa orientada al fortalecimiento del nacionalismo canario progresista.

Su trayectoria se caracteriza por la combinación de experiencia en gestión municipal, conocimiento de la realidad económica y social de Canarias y una prolongada actividad parlamentaria. Con especial atención a la defensa de los servicios públicos, la justicia social, el autogobierno y los derechos de la mayoría social canaria.