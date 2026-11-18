Gustavo González de Vega es funcionario de carrera y ha sido viceconsejero de Economía e Internalización del Gobierno de Canarias hasta octubre de 2026

Gustavo González de Vega nació en Santa Cruz de Tenerife en 1978. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Funcionario de carrera del Cabildo de Tenerife dentro del cuerpo de Técnicos de Administración General (A1), rama jurídica, empezando su carrera en el Cabildo en 2003.

Su trayectoria profesional en la administración pública abarca distintos ámbitos de gestión. En el Cabildo Insular de Tenerife fue coordinador técnico de Asuntos Europeos.

Posteriormente, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ejerció diferentes cargos durante el periodo (julio de 2007 – febrero de 2012). Fue director general de Hacienda, Coordinador General de Servicios Centrales y Director General de Gestión Tributaria, Presupuestaria, Patrimonio y Contratación.

Entre febrero de 2012 y febrero de 2019 ocupó los cargos de delegado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y presidente del Comité Ejecutivo en la Zona Franca de Tenerife. En este periodo asumió también responsabilidades internacionales como presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Y miembro fundador de la Alianza Global de Zonas Económicas Especiales, auspiciada por la UNCTAD (ONU).

Regresó al Cabildo Insular de Tenerife como técnico de Acción Exterior entre marzo de 2019 y mayo de 2021. Y como coordinador del Plan Director de Innovación de Tenerife desde mayo de 2021 hasta julio de 2023.

Desde julio de 2023 hasta el 20 de octubre de 2026 ejerció como viceconsejero de Economía e Internacionalización de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, así como vicepresidente de PROEXCA (Sociedad de Promoción Exterior de Canarias). Durante esta etapa ocupó también la presidencia de SODECAN (Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias) y fue miembro del Consejo de Administración de la ZEC (Zona Especial Canaria).