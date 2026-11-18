Collado lleva casi cuarenta años dedicados a la enseñanza además de su actividad política

Marisol Collado Mirabal lleva casi cuarenta años enseñando a adolescentes a distinguir lo accidental de lo sustancial. Ahora le pide lo mismo al electorado. Esta catedrática de Filosofía encabeza la lista de Unidad del Pueblo Canario por Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del 29 de noviembre con un objetivo: llevar la voz de la escuela canaria a Madrid.

Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1963, se licenció en Filosofía en Salamanca y se especializó en dirección de centros educativos en Barcelona. Es funcionaria de carrera desde 1987, y su biografía se puede reconstruir instituto a instituto: Vecindario, Tomás Morales y Domingo Rivero, en Arucas. Ya en Tenerife, Tacoronte y el Cabrera Pinto de La Laguna, donde actualmente es jefa de departamento. Por el camino dirigió centros y el CEP de Arucas, participó en la implantación de la LOGSE y fue directora general de Personal de la Consejería de Educación. Ella misma lo resume así: «Mi plusvalía es la docencia».

Su política nació del aula y del municipio. Entre 1999 y 2015 fue concejala en Arucas, tanto en el gobierno como en la oposición. Fue teniente de alcalde de Educación y Empleo y, más tarde, de Urbanismo, Hacienda y Participación Ciudadana. Presidió la comisión de Igualdad de la FECAM. Frente a las promesas, prefiere hablar de lo hecho, como la decisión de 2014 de recaudar los tributos municipales con medios propios.

Su compromiso también viene de la docencia. Fue vicepresidenta de la Junta de Personal docente de Las Palmas, impulsó el colectivo de renovación pedagógica LaLila, que elabora materiales con perspectiva de género, y puso en marcha plataformas de investigación juvenil en Arucas y Tacoronte. Es coautora de la propuesta de código deontológico docente del Consejo Escolar de Canarias.

Llegó a Tenerife por amor. Está casada con otra profesora, y la familia la completan tres perros: Henna, Da Vinci y Shucky. Fuera del instituto, la música lo ocupa casi todo. Estudió piano, guitarra, armonía y bajo eléctrico en el conservatorio, ha tocado en grupos de folclore canario y sudamericano, toca el timple y la guitarra de parranda y no deja pasar una ocasión de cantar. También escribe: tiene una novela publicada, la segunda está en imprenta y ha quedado finalista con varios relatos en certámenes literarios.

En campaña habla de climatizar los colegios con placas solares, de un marco estatal para la salud mental del alumnado y del profesorado y de defender los contenidos canarios en el currículo. Asegura que con el salto a la política estatal no pierde nada, y ofrece su trayectoria y la experiencia de haber visto pasar por sus aulas a un elevado número de jóvenes que hoy trabajan por toda Canarias, de los hospitales a las cabinas de Binter.