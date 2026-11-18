En la actualidad, Teodoro Sosa es alcalde de Gáldar, vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible

Teodoro Claret Sosa Monzón nació el 24 de octubre de 1975 en el barrio galdense de La Montaña y reside en Cañada Honda.

Es ingeniero técnico de Obras Públicas en la especialidad de Construcciones Civiles por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Graduado en Ingeniería Civil, por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

En su trayectoria profesional ha sido Jefe de Obras en las Empresas Constructoras “Ginés Navarro”, “ACS” y “Probisa” desde 1997 y Jefe de Grupo de la Empresa Constructora “Joca”, de ámbito nacional desde 2004.

Es miembro fundador del partido político Bloque Nacionalista Rural (BNR) en Gáldar. En el año 2003 concurre a las elecciones municipales, siendo elegido por primera vez concejal del Ayuntamiento de Gáldar ostentando la delegación de Urbanismo, Vías y Obras del Ayuntamiento de Gáldar.

En 2007 encabeza por primera vez la lista electoral del BNR-NC en las elecciones municipales. Es proclamado alcalde, ostentando además de la alcaldía de Gáldar las áreas de Seguridad Ciudadana, Transporte y Tráfico.

Actualmente continúa siendo alcalde de Gáldar, donde ha sido elegido en cinco procesos electorales. Tres de ellos, los de 2015, 2019 y 2023 con mayoría absoluta. En las elecciones municipales de mayo de 2023 obtuvo 19 concejales de 21 posibles en la corporación municipal con el 78,84% de los votos. El porcentaje de apoyo más amplio de todo el Estado en ciudades de más de 20.000 habitantes.

En 2015 y en 2025 fue presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria.

En el Cabildo de Gran Canaria fue elegido consejero en el mandato 2011-2015. Durante el mandato 2019-2023 fue elegido nuevamente consejero, ostentando la consejería de Presidencia.

Actualmente es vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible.