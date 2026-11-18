Valido ha sido esta legislatura diputada por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados

Inició su trayectoria política en el ámbito municipal, como concejala del Ayuntamiento de La Orotava (1999-2003), donde asumió responsabilidades en materia de Juventud. Posteriormente, desarrolló una amplia labor en el Cabildo Insular de Tenerife, donde fue consejera de Políticas Sociales durante dos mandatos y, entre 2011 y 2017, vicepresidenta y consejera de Asuntos Sociales.

En 2017 dio el salto al Gobierno de Canarias como consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, responsabilidad que desempeñó hasta 2019. También fue diputada del Parlamento de Canarias durante la X Legislatura (2019-2023), desde donde continuó trabajando en asuntos sociales, empleo, inmigración, discapacidad e infancia.

En julio de 2023 fue elegida diputada de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en la representante de la formación nacionalista en la Cámara Baja durante la XV Legislatura. Desde su llegada, ha desarrollado una intensa actividad parlamentaria. Con el objetivo de trasladar las necesidades del Archipiélago al debate político estatal y defender el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Canarias.

En su primer año, fue nominada a ‘Diputada Revelación’ por su firmeza a la hora de abordar los asuntos relacionados con el Archipiélago. En los dos años siguientes, fue nominada a ‘Mejor oradora’ por su contundencia y vehemencia a la hora de explicar y defender las necesidades de Canarias en el Congreso de los Diputados.

Su labor se ha caracterizado por la defensa de la denominada Agenda Canaria. El conjunto de acuerdos alcanzados para garantizar que las singularidades económicas, sociales y territoriales del Archipiélago tengan respuesta en las políticas del Estado. En este marco, ha trabajado para impulsar el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) o la financiación de los servicios públicos. También la mejora de las conexiones y el transporte, la atención a la realidad migratoria y el desarrollo de medidas específicas para las regiones ultraperiféricas.

Entre los principales avances parlamentarios de esta etapa destacan su participación en la modificación de la Ley de Extranjería para establecer mecanismos de distribución solidaria de menores migrantes no acompañados cuando se produzcan situaciones de contingencia migratoria. También la incorporación a la Ley de Movilidad Sostenible del compromiso de financiación estatal de la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias. Y la modificación del REF para permitir que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) pueda destinarse a la promoción de vivienda en alquiler asequible, excluyendo el uso turístico.

También ha defendido la movilización del superávit de la Comunidad Autónoma para atender necesidades de inversión y servicios públicos. Así como la continuidad de las ayudas destinadas a la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica. Con especial atención a las familias y personas afectadas.

Su actividad parlamentaria ha incluido, además, la defensa de los intereses del sector primario o la protección del empleo. Además de la mejora de las condiciones de los trabajadores, las políticas sociales, la infancia y la juventud. Ha ejercido como portavoz en distintas comisiones del Congreso, entre ellas Presupuestos, Trabajo y Migraciones, Cultura y Juventud e Infancia.

Al cierre de la XV Legislatura, Cristina Valido había registrado 513 iniciativas parlamentarias y realizado 407 intervenciones en el Pleno y en las comisiones. Se ha convertido en la diputada canaria con mayor número de intervenciones de los quince representantes elegidos por el Archipiélago. Una actividad que refleja su compromiso con una representación política propia de Canarias en Madrid y con la defensa de los derechos, las oportunidades y el futuro de sus ocho islas.