El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, asegura que la motivación del CD Extremadura «no puede ser mayor que la nuestra»

Luis García advierte sobre el Extremadura: «Es un rival que si va líder en su categoría, no es casualidad» | UD Las Palmas

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas, ha analizado este lunes en rueda de prensa el encuentro que se producirá mañana entre su equipo y el CD Extremadura. El técnico del equipo grancanario ha destacado el buen trabajo realizado esta temporada por el equipo rival. Luis García ha hecho hincapié en que «la motivación del Extremadura no puede ser mayor que la nuestra«.

El entrenador del conjunto amarillo ha advertido que el Extremadura «es un rival que si va líder en su categoría, no es por casualidad». García ha destacado la capacidad de «juego directo» del equipo pacence y augura que será un rival que pondrá «las cosas difíciles».

En este sentido, el técnico de la UD Las Palmas recuerda que en la competición copera están «cansados» de ver resultados inesperados por parte de equipos de categorías inferiores.

Posibles novedades en la alineación

Respecto a si habrá novedades en la alineación, Luis García ha confirmado que mañana podría repartir minutos entre algunos futbolistas que no están teniendo mucho protagonismo en la competición liguera. Por otro lado, García detalló que Mika Marmol, Sandro Ramírez, Jesé Rodríguez, Jonathan Viera y Jeremía Recoba seguirán siendo baja.

El entrenador de la UD Las Palmas también ha confirmado que, desde hace algunas semanas, el club grancanario ha decidido no hacer públicas las listas de convocados «para no dar pistas a los equipos rivales».

El encuentro de Copa del Rey que enfrentará al CD Extremadura y la UD Las Palmas tendrá lugar este martes 28 de octubre, a partir de las 20:00 (hora canaria). El choque se disputará en el estadio Francisco de la Hera, en Almendralejo.