El entrenador de la UD Las Palmas dice que aunque el equipo no suba a Primera División tiene una oferta para continuar

Luís García. / UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha anunciado este viernes que tiene una oferta para renovar su contrato con la UD Las Palmas, independientemente de la categoría en la que juegue el equipo amarillo la próxima temporada.

El preparador asturiano tiene firmada la renovación automática si logra el ascenso a Primera División, pero ahora ha revelado que la entidad le ha ofrecido la posibilidad de continuar un año más aunque no consiga ese objetivo.

Luis García no ha adelantado la respuesta que dará al club, porque es «una información privada«, aunque ha aclarado que está «muy feliz» en el entorno en el que trabaja, así como «muy agradecido», y ha subrayado que tener una oferta de renovación es «el mejor respaldo» del club, donde ha destacado la figura de Miguel Ángel Ramírez, «un presidente con una capacidad de liderazgo extraordinaria».

El preparador ovetense ha dicho que está «muy tranquilo, en comunicación constante con la dirección deportiva, con el presidente, y me siento respaldado al cien por cien por todos ellos. De hecho, puedo adelantar que tengo una oferta de renovación de la UD Las Palmas para ser el entrenador el año que viene, independientemente de que el equipo no suba a Primera División».

A su juicio, esa decisión del club denota que hay «una creencia tremenda en lo que trabajamos», aunque ha matizado que no solo es mérito suyo, sino también de una dirección deportiva que ha generado «un contexto extraordinario para que la Unión Deportiva sea un equipo al que la gente le gusta ver, con una idea tan clara y determinada».

Zanja rumores

Luis García zanja así los rumores que apuntaban a que se jugase el cargo el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria ante el Real Sporting de Gijón tras la derrota del pasado lunes en Albacete (2-1), después de encajar dos goles en los minutos finales.

El entrenador del equipo amarillo espera que su equipo replique ante el Sporting «la primera parte» que hizo en el estadio Carlos Belmonte, y aunque en el vestuario han hecho «autocrítica» por lo sucedido en el tramo final del choque, descarta que esa derrota haya erosionado el vestuario. «El día a día con los jugadores es extraordinario», ha remarcado.

Por otra parte, ha asumido la culpa de que no se haya visto al mejor Kirian Rodríguez, titular el pasado lunes, «porque he querido tenerlo en el terreno de juego antes de lo que tocaba, pensaba que estaba mejor, cuando físicamente no estaba tan bien». Pero cree que el centrocampista tinerfeño está «creciendo» en su juego y va a «aportar muchísimo» al equipo amarillo en las doce jornadas que restan para finalizar LaLiga Hypermotion.