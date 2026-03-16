Consulta el horario del UD Las Palmas vs Real Sporting, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J31 de LaLiga Hypermotion 25-26. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y Real Sporting se enfrentan este domingo 22 de marzo a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs Real Sporting | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 2-1 en su visita al Albacete. El equipo de Luis García se encontraba en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Real Sporting se encuentra a mitad de tabla pero muy cerca de los puestos de playoff de ascenso. El equipo que tiene 45 puntos busca poder entrar en la zona de ascenso y poder optar por volver a ascender a la máxima categoría del fútbol español.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Real Sporting

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 6ª posición, con 48 puntos. Por su parte, el Real Sporting ocupa la octava posición. El conjunto asturiano se encuentra con 45 puntos, tres menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Real Sporting

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Real Sporting, Las Palmas ha ganado tres de ellos y los otros dos acabaron en empate. El equipo canario ha ganado sus dos últimos partidos y empatado los otros últimos 3 encuentros de sus últimos cinco partidos. Por su parte, el equipo asturiano llega al encuentro habiendo ganado su último partido de sus últimos cinco partidos, perdido otro y empatado los otros tres.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Real Sporting

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Real Sporting

Alineaciones de UD Las Palmas y Real Sporting

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este domingo 22 de marzo la retransmisión en directo del encuentro de la 31ª jornada de LaLiga Hypermotion entre la UD Las Palmas y el Real Sporting.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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