La UD Las Palmas buscará este sábado ante el Almería, un equipo al que Luis García lo ha etiquetado como favorito al ascenso, su tercera victoria consecutiva

Luis García, entrenador de la UD Las Palmas. Imagen UDLP

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha confirmado que el defensa Mika Mármol será baja por lesión para el partido de este sábado ante la UD Almería en el Estadio de Gran Canaria, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion.

El zaguero catalán, habitual titular, ha sufrido una lesión muscular durante esta semana y estará ausente en este choque, al igual que Sandro Ramírez, aún en proceso de recuperación, mientras que Enrique Clemente, a quien Mármol sustituyó el pasado sábado en Leganés, será duda, por lo que se abre la posibilidad de que Cristian Gutiérrez inicie el encuentro como lateral izquierdo.

El técnico asturiano también ha confirmado que el lateral derecho Viti Rozada ya está disponible, tras superar una lesión que se produjo durante la pretemporada.

Ante un candidato al ascenso

Luis García le cuelga al Almería la etiqueta de candidato al ascenso, una condición que de momento intenta evitar para el equipo amarillo, que buscará su tercera victoria consecutiva en la competición.

«El Almería es un gran equipo, tiene una plantilla muy compensada, ha invertido mucho dinero, tiene un entrenador como Rubi, con mucha experiencia, y su objetivo es, sin duda, el ascenso; tiene jugadores muy determinantes en la categoría, y de mediocampo hacia adelante algunos son incluso de Primera División, a los que conozco muy bien», ha relatado en conferencia de prensa.

El preparador ovetense asegura que su equipo llega «muy preparado» al partido, que espera sea «bonito» por la propuesta futbolística que tienen ambos conjuntos, de que tener el balón, pero está «convencido» de que el equipo amarillo tiene su camino marcado «estación a estación», y va a hacer «un grandísimo partido y a luchar por los tres puntos para continuar la racha».