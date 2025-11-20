ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

Luis García pide tener el control ante un Albacete «peligroso» fuera de casa

RTVC / EFE
RTVC / EFE
UD Las Palmas. Noticias, actualidad

Luis García advierte del peligro del Albacete fuera de casa y reconoce que al conjunto amarillo no le conviene un choque de ida y vuelta

Luis García pide tener el control ante un Albacete «peligroso» fuera de casa

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha alertado sobre la visita este viernes del Albacete Balompié, «un equipo peligroso, sobre todo fuera de casa», y que puede hacer mucho daño a sus rivales sin tener mucha posesión del balón.

Por ello, el técnico asturiano ha reconocido en la rueda de prensa previa al choque que no les conviene un partido de ida y vuelta ante el cuadro manchego, y sí tener el «control» del mismo, con especial atención a las vigilancias defensivas para evitar las transiciones.

«Es un partido muy difícil de jugar porque el Albacete no necesita demasiado el balón para hacerte mucho daño, transita muy bien y maneja el balón parado. Es el típico rival que crees que tienes el partido controlado, pero ellos están muy preparados para hacerte daño», ha explicado.

Baja de Ale García

Luis García ha admitido que la baja por lesión de Ale García, máximo goleador del conjunto amarillo, les puede obligar a «atacar de manera diferente», al no disponer de la «velocidad y verticalidad» del delantero canterano.

No ha revelado quién será su sustituto, aunque asegura tener «varias opciones», como que Viti Rozada juegue como extremo y Álex Suárez sea el lateral derecho, o la inclusión de Iván Gil, quien formaría la penúltima línea de ataque con Pejiño y Manu Fuster.

Calendario completo de la UD Las Palmas 2025/26: partidos, fechas y rivales en LaLiga Hypermotion. Consulta toda la temporada, jornada a jornada.

Una vez consumido el primer tercio de LaLiga Hypermotion, en el tercer puesto de la clasificación pero igualado a 26 puntos con Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, el preparador ovetense subraya que deben seguir mejorando «en todas las facetas del juego» para ser más «completos».

El técnico ovetense ha esquivado la pregunta de si renovaría hoy mismo si le llamasen para firmar el nuevo contrato el presidente y el director deportivo del club: «No tienen mi teléfono», ha bromeado.

Noticias Relacionadas

Enrique Clemente espera que el equipo «tome el control» ante el Albacete

RTVC / EFE -

Cultural Leonesa vs Málaga CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Andrea Aragones Puado -

UD Las Palmas vs Albacete BP: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion

Andrea Aragones Puado -

Real Zaragoza vs SD Huesca: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Andrea Aragones Puado -

Otras Noticias

El TSJC declara firme el fallo que obliga a Darias a celebrar el Pleno extraordinario sobre el ‘Caso Valka’

Año récord en los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Lanzarote impulsa el programa ‘Barrios Vivos e Inclusivos’

Canarias pide a Europa una «estrategia valiente» para limitar la compra de vivienda a no residentes

Fuerteventura inaugura Africagua Canarias 2025, un foro en torno a las energías renovables

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025