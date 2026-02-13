Luis García: «En Anduva esperamos un partido competido»

Luis García manifestó en rueda de prensa que «independientemente del resultado en el partido anterior, salimos muy reforzados en cuanto a la idea de lo que queremos proponer y lo que somos»

Este viernes compareció en rueda de prensa Luis García para analizar la cita que la UD Las Palmas afrontará este domingo en el Municipal de Anduva. El técnico amarillo destacó que «esperamos un partido competido, donde tenemos que estar muy concentrados y darle importancia a cada detalle. Se van a dar muchas situaciones de duelo, estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante».

Luis García cree que sería «un gran error» mirar la clasificación y ver que el Mirandés la cierra en solitario, con 20 puntos -a ocho de distancia de los puestos de permanencia-. Ha destacado del cuadro jabato que es «intenso» y tiene su fortaleza «en los centros laterales y a balón parado», con «muchas situaciones de duelo», armas que deberán «defender lo mejor posible» si quieren ganar en ese escenario, donde nunca antes lo ha hecho el conjunto grancanario.

«Esperamos un partido competido, de la categoría, ellos vuelven a jugar por tercera vez en su casa, donde se encuentran cómodos, y donde han conseguido un empate y una victoria«, ha recordado. Porque tras la vuelta del equipo rojillo a Anduva, después de jugar la anterior parte de la temporada en Vitoria por las obras de construcción de una nueva tribuna en su estadio.

Optimismo pese a la mala racha

Luis García, ha asegurado que siente desde el primer día el respaldo del club, incluso ahora que el equipo amarillo atraviesa por la peor racha de resultados de toda la temporada. Además, está convencido de acabar con ella el próximo domingo en el estadio Anduva ante el CD Mirandés, colista de LaLiga Hypermotion.

El técnico asturiano ha dicho que no ha sido necesario ningún mensaje de apoyo desde la entidad, tras cinco partidos consecutivos sin ganar, y se siente «feliz» y «convencido» de la idea de juego que ha implantado.

Para reforzar su mensaje, ha afirmado que del último empate en casa frente al Burgos (0-0) han salido «reforzados». Hasta el punto de asegurar que ha sido «el mejor partido» que ha dirigido a la Unión Deportiva desde su llegada al banquillo insular. «Si lo jugamos diez veces más, ganamos nueve; y al final hasta lo pudimos perder si se pita penalti en la última jugada», ha destacado.

Jonathan Viera, ejemplo de liderazgo

Se ha referido a las palabras de Jonathan Viera el día anterior, en las que aseguraba que había que «cuidar» al entrenador, y ha destacado que el capitán enviase ese mensaje de unidad en un momento de crisis.

«Dio una ‘Máster Class’ de liderazgo, de capitán, un ejemplo para todos, y para mí es un orgullo que uno de los mejores jugadores de la historia de la UD Las Palmas haya tenido esas palabras hacia mí, estoy muy agradecido», ha subrayado.

Las bajas de Las Palmas para el partido

El atacante de la Unión Deportiva Las Palmas Ale García causará baja para el partido del domingo ante el CD Mirandés debido a unas molestias físicas, según ha confirmado Luis García.

El extremo grancanario había regresado a la titularidad en las últimas jornadas tras recuperarse de una rotura fibrilar del isquiotibial derecho que sufrió en noviembre pasado, por la que estuvo un mes y medio de baja. Pese a la cual sigue siendo el máximo goleador del conjunto amarillo, con seis tantos.

«Es en una zona parecida», se ha limitado a indicar el técnico asturiano cuando se le ha preguntado si el futbolista sufre esas molestias en la misma zona. Si bien ha mostrado su confianza en contar con él para el partido de la próxima semana, el sábado 21 frente al CD Castellón en el estadio de Gran Canaria.

La ausencia de Ale García se une a la del también delantero Sandro Ramírez, baja de larga duración, tras ser operado de la rodilla derecha el pasado verano, lesión que le ha impedido debutar en el presente campeonato.