Consulta el horario del CD Mirandés vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J26 de LaLiga Hypermotion 25-26

CD Mirandés y UD Las Palmas se enfrentan este domingo 15 de febrero a partir de las 13:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal de Anduva. El encuentro corresponde a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion 25-26.

CD Mirandés vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 0-0 en casa contra el Burgos CF. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el CD Mirandés se encuentra último en la clasificación. El equipo que tiene 20 puntos busca salir de los puestos de playoff de descenso para poder mantenerse en la categoría.

Posiciones en la clasificación de CD Mirandés y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 6ª posición, con 40 puntos. Por su parte, el Mirandés ocupa la vigesimosegunda posición. El conjunto burgalés se encuentra con 20 puntos, veinte menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Mirandés y UD Las Palmas

En las últimas cinco veces que se habían enfrentado el CD Mirandés y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado dos de ellos, mientras que los otros dos acabaron en empate y el otro lo ganó el CD Mirandés. El equipo canario ha empatado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo castellanoleonés llega al encuentro habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos, empatado otro y ganado otro.

Minuto a minuto en directo de CD Mirandés y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre CD Mirandés y UD Las Palmas

Alineaciones de CD Mirandés y UD Las Palmas

