Luis García compareció en rueda de prensa en la previa de la SD Huesca del que destacó: “Será un partido largo, porque no hay encuentro en la categoría que sea sencillo”.

Luis García: «Nos enfrentamos a un rival peligroso» / UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, espera un partido «muy difícil» este domingo ante la SD Huesca, un rival «muy peligroso» y que llegará a Gran Canaria «con necesidad», en zona de descenso de LaLiga Hypermotion.

El técnico asturiano añade a esa dificultad el hecho que supone siempre afrontar dos encuentros seguidos como local y encadenar dos victorias, tras imponerse al Granada el pasado jueves por 2-0.

Poco descanso, máxima ambición

Luis García ha dicho este sábado que se trata de una «semana frenética», con escaso margen de recuperación entre un partido y otro, y por eso desde el club se han centrado en tener a la mayoría de futbolistas disponibles, con mucha análisis en vídeo y poca carga física tras imponerse al conjunto nazarí con goles de Miyashiro y Cristian Gutiérrez.

«Tenemos un reto muy bonito por delante, con la dificultad que supone ganar dos partidos consecutivos en casa; debemos olvidarnos de la clasificación y centrarnos en el encuentro de este domingo, que va ser muy difícil», ha relatado.

Partido largo y exigente

El preparador ovetense espera que sus jugadores estén «muy equilibrados» ante un rival «que tiene necesidad por la situación en la que está, pero que hace cosas bien», además de contar con un entrenador como José Luis Oltra, «experimentado, con varios ascensos, y que saca rendimiento a sus plantillas».

Por todo ello, visualiza un «partido largo», en el que deberán mantener la «concentración», y pide a todos «respetar la categoría, que nos han enseñado muchas cosas durante mucho tiempo, porque no hay rivales sencillos».

Luis García propone a todo el entorno «tener ilusión por conseguir cosas bonitas», en referencia al ascenso a Primera División, en la recta final de la temporada.