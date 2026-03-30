Consulta el horario del UD Las Palmas vs SD Huesca, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J34 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y SD Huesca se enfrentan este domingo 5 de abril,a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 34 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs SD Huesca | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 3-1 en su visita al Eibar. El equipo de Luis García ha salido de los puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Huesca se encuentra en puestos de descenso. El equipo que tiene 31 puntos busca poder salir de estos puestos y poder mantenerse un año más en LaLiga Hypermotion.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y SD Huesca

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 7ª posición, con 51 puntos. Por su parte, el Huesca ocupa la vigésima posición. El conjunto aragonés se encuentra con 31 puntos, veinte menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y SD Huesca

En los últimos cinco enfrentamientos entre el SD Eibar y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado dos de ellos, otros dos acabaron en empate y el Huesca ganó el otro. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo oscense llega al encuentro habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado el otro.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y SD Huesca

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y SD Huesca

Alineaciones de UD Las Palmas y SD Huesca

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrecerá este domingo 5 de abril la retransmisión en directo del encuentro de la 34ª jornada de LaLiga Hypermotion entre la UD Las Palmas y el SD Huesca.

La retransmisión se podrá seguir en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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