El técnico de la UD Las Palmas, Luis García, resaltó en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad que «nos espera un rival peligroso»

Luís García en la rueda de prensa / UD Las Palmas



Luis García compareció este viernes en el Estadio Gran Canaria para analizar en la rueda de prensa previa al encuentro frente la Real Sociedad B. Donde destacó la virtud de filial del rival: «Tienen esa dosis extra de energía, de ilusión, de que están en una categoría profesional y que están evolucionando bien, están trabajando bien desde la cantera de la Real, va a ser un partido difícil».

Los papeles de Jonathan Viera y Jesé

Sobre el cambio del centrocampista en el partido ante el Córdoba, García indicó que «Johny estaba haciendo unos datos muy altos, y estaba cerca de poder lesionarse». El entrenador amarillo considera a Viera un jugador importantísimo que no quiere perder.

Además, sobre Jesé afirmó que tienen una buena relación y que han hablado. A pesar de su buen momento de juego, García argumenta que la suplencia del delantero contra el Córdoba se debió a «Los contextos de partido son importantes para nosotros y ese día decidimos que no jugara de inicio».

Las bajas en al defensa

Por lo que respecta a las bajas de los dos centrales titulares, Sergio Barcia y Mika Mármol, ambos sancionados, Luis García admite que tiene la opción natural de jugar con sus respectivos suplentes, Álex Suárez y Juanma Herzog, o situar a Enrique Clemente en el eje de la zaga y a Cristian Gutiérrez en el flanco zurdo.

A una pregunta posterior, ha deslizado que convocará a un jugador del filial «para no quedarnos algo cojos en el lateral izquierdo»

Creer en el proceso

Tras dos derrotas consecutivas, ante Racing de Santander y Córdoba, y media docena de goles recibidos, Luis García subraya que no deben caer «en el resultadismo«, sino «creer en el proceso», sin desviarse del «camino».

A su juicio, fueron dos derrotas «diferentes», y en la más reciente, ante el conjunto andaluz, cometieron «errores de concepto» a la hora de ocupar posiciones en el campo, en las que se debilitaron, por lo que en los próximos partidos deben «resetear».

El deseo de un nuevo fichaje

Con respecto al mercado de fichajes, cuyo plazo finalizará en la noche del próximo lunes, Luis García ha reconocido que «si viene alguien, mejor», admitiendo así la posibilidad de una quinta y última incorporación, aunque por encima de todo pide que no haya más lesiones en la actual plantilla, que en las próximas horas abandonará el delantero serbio Milos Lukovic.