El técnico afirmo que el rival es un candidato claro al ascenso y espera un lleno en casa

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, califico este viernes como un «gran rival» al Deportivo de La Coruña, que este sábado visitará el Estadio de Gran Canaria, y al que considera un claro candidato al ascenso a Primera División, etiqueta que prefiere esquivar para su propio equipo.

Luis Garcia traslada la presión al Deportivo y lo califica como «un gran rival» / Imagen de la UD Las Palmas

El técnico asturiano trasladó la presión al conjunto gallego, del que subrayó en rueda de prensa que tiene «buen fútbol y jugadores determinantes» en la categoría, así como un presupuesto «muy importante», con una «ampliación de capital en los últimos días» para conseguir su objetivo.

Encuentro bonito e histórico

Por el contrario, el técnico aseguró que su mayor «ilusión» es ver el Estadio de Gran Canaria lleno, circunstancia que podría verse cumplida este sábado ante la visita del equipo coruñés.

«Es un encuentro bonito, histórico, de equipos de Primera División, y estamos ilusionados con hacer un grandísimo partido y competir bien, llevarlo a donde nosotros queremos: control y equilibrio», explico Garcia.

El preparador asturiano considera al grancanario Yeremay Hernández como el jugador «más valioso» de Segunda División, pero asegura que su presencia no le va a «condicionar» hasta el punto de cambiar el planteamiento habitual, sino que adaptarán «ciertas cosas» bajo la premisa habitual de «atacar y defender de forma colectiva».

Por otro lado, García cree que otra de las claves del choque será «controlar las vigilancias y ser sólidos cuando no tengamos el balón», porque el Deportivo no solo vive de la velocidad y habilidad de Yeremay, sino de «otros jugadores de ataque como Mella o Soriano».

El técnico reiteró que su primer objetivo cuando se hizo cargo de la UD Las Palmas el pasado verano era «que la gente se ilusionase con el juego del equipo» y ver algún día el estadio «lleno»; y este sábado se prevé la mejor asistencia de la temporada.