Luz verde a 100 millones de la RIC para rehabilitar viviendas

El Consejo de Ministros permite el uso de estos fondos fiscales para renovar el parque habitacional del archipiélago

El Consejo de Ministros autoriza la inversión de 100 millones de euros de la Reserva para Inversiones en Canarias. Estos fondos permitirán la rehabilitación de viviendas protegidas en las islas para mejorar la habitabilidad. La medida refuerza el compromiso social y medioambiental con el sector residencial canario.

La ministra Portavoz, Elma Saiz, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (d), en la rueda de prensa de hoy. EFE/ Zipi Aragón



El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, califica esta decisión como un paso capital para las islas. La rehabilitación de las viviendas protegidas ayudará también a la conservación del medio ambiente. Esta medida utiliza un instrumento clave del Régimen Económico y Fiscal.

La RIC permite reducir de forma notable la tributación de los beneficios empresariales generados en el archipiélago. El sistema exige que las empresas reinviertan sus ganancias en sectores estratégicos de Canarias. El Consejo de Ministros avala ahora que estas inversiones lleguen directamente a las casas de los ciudadanos.

Ayudas directas al campo

El Ejecutivo central también aprueba hoy una partida de 30 millones de euros para el sector primario nacional. Canarias recibirá 21 millones de ese presupuesto total para apoyar a sus agricultores y ganaderos. Estos fondos compensarán las dificultades actuales de los productores locales.

Justicia social e inmigración

El Gobierno central inicia esta misma semana un importante proceso de regularización de inmigrantes en todo el país. Torres asegura que estas personas aportan lo mejor de sí mismas a la sociedad española. La regularización supone un acto de justicia necesario para los trabajadores.