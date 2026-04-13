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Mallorca, Bali y Tenerife, protagonistas de una nueva ruta insular en ‘Islas Felices’

Gabinete de Prensa
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El programa de Televisión Canaria viaja este miércoles, a las 22:30 horas, por España, Indonesia y Canarias

Televisión Canaria emite este miércoles 15 de abril, a las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Islas Felices’, un formato que invita a descubrir territorios insulares de distintos rincones del planeta unidos por su identidad y su vínculo con el mar. En esta ocasión, el programa viaja a Mallorca, Bali y Tenerife, tres destinos muy distintos entre sí que comparten una misma esencia insular.

En esta ocasión, el programa recala en Mallorca de la mano de Carlos Hamilton, en un recorrido que redescubre la isla desde una mirada histórica y sensorial. Desde las calles de Palma hasta una travesía en velero, el viaje se adentra también en las profundidades de sus célebres cuevas y en la belleza de Valldemossa. La experiencia culmina con una de sus celebraciones más singulares, la fiesta del pino, vivida desde dentro.

El viaje continúa en Indonesia con Elena Chedas, que se adentra en la espiritualidad de Bali. La ruta comienza por mar y recorre los templos y mercados de Ubud, un poblado tradicional para conocer de cerca sus costumbres y una boda balinesa en la que el equipo es recibido como invitado. El recorrido finaliza en la icónica playa de Uluwatu, uno de los paisajes más reconocibles del archipiélago.

La parada en Canarias llega con Yasmina Segara, que propone una experiencia llena de adrenalina en el sur de Tenerife. Desde Puerto Colón, el equipo se lanza al mar en una travesía a toda velocidad que muestra otra forma de descubrir la costa de la isla.

Con esta nueva entrega, Televisión Canaria refuerza su apuesta por contenidos que conectan territorios, culturas y experiencias, acercando al espectador una ventana abierta al mundo desde la mirada insular.

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