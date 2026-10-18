Protección Civil pide máxima precaución ante las precipitaciones y el viento en Mallorca y recuerda que las clases estarán suspendidas este lunes a través de un Es-Alert

Mallorca recibe su primer Es-Alert general por lluvias intensas. EFE

Protección Civil ha enviado este domingo, a las 19.02 horas, una alerta a los teléfonos móviles de toda Mallorca mediante el sistema Es-Alert para pedir a la población máxima precaución ante las lluvias intensas y las fuertes rachas de viento previstas en la isla.

El mensaje insta a evitar los torrentes, las rieras y las zonas inundables, así como mantenerse alejado de áreas bajas y sótanos.

La alerta también incluye recomendaciones de actuación ante posibles inundaciones. Protección Civil aconseja subir a las plantas superiores de los edificios si comienza a entrar agua y evitar desplazamientos o situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad.

Suspensión de las actividades escolares

Además, el mensaje recuerda la suspensión de las actividades escolares durante este lunes, una medida que la Conselleria de Educación y Universidades ya había comunicado a los centros, las familias y el alumnado a través de la plataforma GESTIB y mediante mensajes a los móviles.

Se trata de la primera vez que se envía un Es-Alert a toda Mallorca. El precedente más reciente se remonta al 11 de octubre de 2025, durante la dana Alice, cuando se remitió una alerta parcial a las zonas norte, nordeste y de levante de la isla.

Aquel episodio también motivó el envío de avisos a la población de Ibiza y Formentera.