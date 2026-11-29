Consulta el horario del Mallorca vs Castellón, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27

El Mallorca vs Castellón corresponde a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. El encuentor se disputa este domingo, 29 de noviembre a las 15:15 hora canaria (16:15 en la Península). El escenario del choque será en el Estadi Mallorca Son Moix de Palma. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Cómo llegan los dos equipos al partido

El Mallorca afronta el encuentro desde el puesto 6 de LaLiga Hypermotion. El conjunto mallorquín ocupa esa sexta posición con 24 puntos en 15 jornadas, después de sumar seis victorias, seis empates y dos derrotas. El equipo cuenta con 18 goles a favor y 10 en contra, con una diferencia de + 8.

Por su parte, el Castellón llega a este partido con un total de 33 puntos y como segundo clasificado. De los 14 partidos jugados ha ganado 10, empatado 3 y perdido 1. En cuanto a los goles cuenta con una diferencia de +21, tras haber marcado 26 y recibido 5.

Últimos enfrentamientos

El Mallorca llega al encuentro tras un empate (0-0) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López frente al CD Tenerife. Fue un partido igualado en el que ambos conjuntos acabaron teniendo ocasiones importantes para haber podido desequilibrar la balanza.

Por su parte el CD Castellón llega tras imponerse por 2-0 al CD Eldense en SkyFi Castalia, en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion. Fue una tarde muy especial marcada por el homenaje a Jesús De Miguel. Los goles de Agustín Sienra y Álvaro Martín dieron al conjunto albinegro un triunfo que dedicó a «Demi».

Alineaciones

Una hora antes del comienzo del partido podrás consultar la alineaciones.

Minuto a minuto en directo

Sigue el transcurso del partido y todas sus incidencias desde el pitido inicial en el minuto a minuto.

Estadísticas del partido

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