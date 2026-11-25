El conjunto blanquiazul se enfrenta este sábado al Albacete en el Carlos Belmonte, en un encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El CD Tenerife afronta una nueva salida liguera con el propósito de prolongar su buena dinámica de resultados y recuperar la eficacia ofensiva. El equipo tinerfeño visita al Albacete Balompié este sábado, a partir de las 15:15 horas (hora canaria), en el estadio Carlos Belmonte, en un encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion.

Albacete Balompié vs CD Tenerife en la J16 de LaLiga Hypermotion

Cómo llegan el Albacete y el Tenerife

Los blanquiazules llegan a esta cita después de empatar sin goles ante el RCD Mallorca en el Heliodoro Rodríguez López. Un resultado que permitió al equipo de Álvaro Cervera prolongar su racha de partidos sin perder, aunque dejó la sensación de que pudo conseguir algo más ante el conjunto balear.

El Tenerife intentará trasladar esa competitividad a domicilio para sumar una victoria que le permita seguir escalando posiciones. Con 19 puntos, el conjunto insular ocupa la decimotercera posición de la clasificación, mientras que el Albacete afronta el encuentro desde los puestos de descenso, con 13 puntos.

El equipo de Álvaro Cervera ha encontrado una mayor estabilidad defensiva durante las últimas jornadas. Sin embargo, la falta de acierto en los metros finales sigue siendo uno de los aspectos que necesita mejorar para transformar los empates en victorias.

El conjunto manchego llega al encuentro después de perder por 1-0 ante el Burgos CF, un resultado que puso fin a su buena racha de cinco victorias consecutivas.

Los de Joseba Etxeberria necesitan recuperar su mejor versión para abandonar la zona de descenso. El Albacete ha sumado cuatro victorias en los quince encuentros disputados, por lo que el choque ante el Tenerife se presenta como una oportunidad importante para acercarse a los puestos de permanencia.

Últimos enfrentamientos

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos reflejan una rivalidad bastante equilibrada, aunque con una ligera ventaja para el conjunto tinerfeño.

En los seis precedentes registrados desde 2022, el Tenerife suma tres victorias, por dos del Albacete y un empate. El último enfrentamiento en el Carlos Belmonte, disputado en noviembre de 2024, terminó con triunfo local por 2-1.

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