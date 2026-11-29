Consulta el horario del Granada CF vs AD Ceuta, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27

El Granada CF vs AD Ceuta corresponde a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. El encuentro se disputará este domingo, 29 de noviembre a las 13.00 hora canaria (14:00 en la Península). El escenario del choque será en el Nuevo Estadio de Los Cármenes de Granada. En rtvc.es podrás seguir el minuto a minuto en directo.

Granada vs AD Ceuta. J16 LaLiga Hipermotion.

Cómo llegan el Granada vs AD Ceuta al encuentro

El Granada CF afronta el encuentro de este domingo 29 de noviembre ante el AD Ceuta con mejores sensaciones y como favorito para conseguir los tres puntos. El conjunto nazarí atraviesa un buen momento de forma, situado en la cuarta posición de la clasificación con 27 puntos en 14 jornadas, después de haber conseguido ocho victorias, tres empates y tres derrotas. Además, llega con una dinámica muy positiva en sus últimos cinco encuentros, en los que ha sumado cuatro victorias y un empate, con un balance de nueve goles a favor y solamente dos en contra.

Por su parte, el AD Ceuta llega en una situación mucho más complicada. El conjunto ceutí ocupa la zona baja de la clasificación, con importantes problemas de resultados y especialmente de solidez defensiva. Ha sufrido numerosas derrotas durante la temporada y está teniendo dificultades para competir lejos de casa. Sus problemas atrás, reflejados en los goles encajados, pueden convertirse en uno de los factores determinantes del encuentro.

Últimos enfrentamientos

Los últimos enfrentamientos entre el Granada CF y el AD Ceuta reflejan bastante igualdad, aunque el conjunto ceutí ha conseguido mejores resultados en los dos partidos oficiales más recientes.

En su último enfrentamiento, disputado el 20 de febrero de 2026 en el estadio Alfonso Murube, el AD Ceuta se impuso por 2-1 al Granada. Fue un partido en el que el conjunto ceutí aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

Anteriormente, el 7 de diciembre de 2025, ambos equipos se enfrentaron en el Nuevo Los Cármenes, donde firmaron un empate 1-1. Por tanto, el Granada no consiguió ganar al Ceuta en ninguno de los dos enfrentamientos ligueros de la pasada temporada.

Alineaciones

Una hora antes del comienzo del partido podrás consultar la alineaciones.

Minuto a minuto en directo

Sigue el transcurso del partido y todas sus incidencias desde el pitido inicial en el minuto a minuto.

Estadísticas del partido

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