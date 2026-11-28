Consulta el horario del encuentro, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27 entre el Real Valladolid y el Real Sociedad B

El Real Valladolid recibe al Real Sociedad B, este sábado 28 de noviembre a las 20:00 (hora canaria; las 21:00 en la Península), en el Estadio José Zorrilla , partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Real Valladolid vs Real Sociedad B J16 LaLiga Hypermotion.

Cómo llegan los dos equipos al partido

El Pucela encadena dos jornadas sin ganar, tras el empate en Vigo y la derrota por la mínima contra el CD Castellón, que salió líder de Zorrilla. Por ello, el equipo de Fran Escribá trabajará para seguir creciendo en puntos y en la clasificación, ya que a esta fecha 16 de LaLiga Hypermotion llega con 19 unidades en el duodécimo puesto.

Mientras, la Real Sociedad B es decimonovena con 13 puntos y acumula tres jornadas sin conocer la victoria, tras dos empates y una derrota. Eso sí, presenta mejores números como visitante que como local, puesto que obtuvo 8 puntos lejos de su casa. Por otro lado, con 27 goles en contra, es uno de los equipos que más tantos encaja.

Ambos conjuntos han disparado casi lo mismo: 142 el Real Valladolid y 140 el filial donostiarra. Pero la escuadra pucelana tuvo más acierto, en cuanto a goles a favor.

Últimos enfrentamientos

En los últimos enfrentamientos entre el Real Valladolid y la Real Sociedad B ha habido bastante igualdad, aunque el filial donostiarra ha conseguido mejores resultados en el balance general. La Real Sociedad B ha logrado varias victorias importantes, como el 4-1 y el 2-1, mientras que el Valladolid también ha conseguido imponerse en algunos encuentros, destacando el 2-0 y el último 1-0.

En los partidos más recientes se ha visto una tendencia a encuentros bastante igualados y con pocos goles. De hecho, el último enfrentamiento terminó con victoria del Real Valladolid por 1-0. En general, la Real Sociedad B ha sido un rival complicado para el Valladolid, aunque los pucelanos han demostrado que pueden competir y sacar resultados positivos ante ellos.

Alineaciones

Una hora antes del comienzo del partido podrás consultar la alineaciones.

Minuto a minuto en directo

Sigue el transcurso del partido y todas sus incidencias desde el pitido inicial en el minuto a minuto.

Estadísticas del partido

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