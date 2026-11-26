El conjunto de la UD Las Palmas juega en casa y se enfrenta al Andorra, en un encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El partido entre la UD Las Palmas – FC Andorra se disputa este sábado 28 de noviembre, a las 13:00 horas en Canarias (14:00 en la Península), en el Estadio de Gran Canaria. Es el partido de la jornada 16 de LaLiga Hypermotion y llega con dos equipos en situaciones muy distintas.



UD Las Palmas vs FC Andorra J16 LaLiga Hypermotion

Cómo llegan la UD Las Palmas y el Andorra a este encuentro

La UD Las Palmas se presenta en el Estadio de Gran Canaria como novena clasificada, con 23 puntos, siete victorias, dos empates y seis derrotas. Eso supone un 47 % de victorias en lo que va de temporada.

Los amarillos llegan después de su visita a El Molinón, donde jugaron la jornada 15 frente al Sporting. Antes de ese partido, el equipo había caído 1-0 en Los Cármenes, así que el choque ante el Andorra es una oportunidad para dar continuidad a su dinámica.

En el apartado de goles, el equipo grancanario ha marcado 21 y ha encajado 22. Son 1,40 goles a favor y 1,47 en contra por partido, un balance muy equilibrado.

El FC Andorra llega a Gran Canaria como vigesimoprimero, con 11 puntos tras 14 encuentros, con tres victorias, dos empates y nueve derrotas. Su media es de 0,79 puntos por partido, y solo ha ganado un 21 % de sus partidos. Su principal problema está atrás. El equipo andorrano ha marcado 19 goles pero ha recibido 27.

La diferencia en la clasificación es de 12 puntos. En el aspecto ofensivo los dos equipos están cerca. La brecha está en los goles encajados: es donde el Andorra necesita mejorar para sumar fuera de casa.

Últimos enfrentamientos

Los cuatro últimos enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el FC Andorra en liga reflejan un historial muy igualado: una victoria para cada equipo y dos empates. Los goles también están cerca, con seis tantos del conjunto andorrano y cuatro del grancanario.

El precedente más reciente es el del 10 de mayo de 2026, cuando el Andorra se impuso por 5-1 en su estadio. Es el resultado más amplio de la serie y la única derrota de Las Palmas en estos cuatro partidos.

En Gran Canaria, los amarillos todavía no han perdido contra el Andorra. El 17 de agosto de 2025 empataron 1-1 y el 29 de agosto de 2022 ganaron 2-0. El otro duelo, el del 3 de marzo de 2023, terminó 0-0 en el campo del Andorra.

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