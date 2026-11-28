Consulta el horario del SD Eibar vs Burgos CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27

El SD Eibar vs Burgos CF se juega este sábado, 28 de noviembre a las 17:30 horas (hora canaria; las 18:30 en la Península) en el Estadio Municipal de Ipurúa, en Eibar, en la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

SD Eibar vs Burgos CF J16 de LaLiga Hypermotion 26-27

Cómo llegan SD Eibar vs Burgos CF al encuentro

La SD Eibar y el Burgos CF llegan a este partido de LaLiga Hypermotion separados por tres puntos en la clasificación. El conjunto burgalés ocupa la quinta posición, con 27 puntos, en puestos de promoción de ascenso. Por su parte, los armeros son séptimos, con 24 puntos.

La SD Eibar ha disputado 14 partidos, con siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. Su balance es de 23 goles a favor y 17 en contra (+6). Como local, el conjunto vasco acumula tres triunfos, tres empates y una derrota.

Por su parte, el Burgos CF ha disputado 15 encuentros, con ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto burgalés suma 21 goles a favor y 17 en contra (+4). A domicilio, registra dos victorias, un empate y tres derrotas.

El Eibar presenta una media de 1,6 goles por partido, frente a los 1,4 tantos por encuentro del Burgos. En el apartado defensivo, ambos conjuntos acumulan 17 goles encajados.

Con tres puntos de diferencia en la clasificación, el Eibar buscará acercarse a los puestos de promoción de ascenso. Mientras tanto, el Burgos tratará de consolidarse entre los seis primeros clasificados.

Últimos enfrentamientos

La SD Eibar llega al encuentro después de perder por 2-1 ante el Girona FC el pasado 22 de noviembre. El conjunto tampoco consiguió sumar los tres puntos en la jornada anterior, cuando empató 1-1 frente al Cádiz CF.

Anteriormente, firmaron un empate por 1-1 ante la UD Almería, sufrieron una derrota por 2-0 frente al Córdoba CF y empataron 1-1 contra el RCD Mallorca.

Estos resultados dejan a la SD Eibar con seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en LaLiga Hypermotion. Su último triunfo liguero se produjo el pasado 3 de octubre, cuando se impuso por 1-3 al Albacete Balompié.

Por su parte, el Burgos CF llega después de vencer por 1-0 al Albacete Balompié el pasado 22 de noviembre. El conjunto consiguió reencontrarse con la victoria tras perder por 3-1 ante el CD Leganés en la jornada anterior.

Previamente, se impusieron por 2-1 al Celta Fortuna y empataron 1-1 frente al CD Castellón. El último precedente tuvo lugar el 15 de marzo de 2026, cuando ambos conjuntos empataron sin goles en Ipurua.

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