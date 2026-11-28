Consulta el horario del CD Eldense vs Girona FC, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

CD Eldense vs Girona FC se enfrentan el sábado, 28 de noviembre a partir de las 15:15 (hora canaria) en el Estadio Nuevo Pepico Amat de Elda. Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion.

CD Eldense vs Girona FC en la J16 de la Liga Hypermotion

Cómo llegan el CD Eldense vs Girona FC al encuentro

El CD Eldense afronta este encuentro tras medirse al CD Castellón y al CE Sabadell FC, mientras que Girona FC llega después de jugar ante SD Eibar y Real Oviedo. Tras ese partido, ambos equipos continuarán su calendario enfrentándose a el CD Tenerife y SD Huesca.

Por su parte, el CD Eldense ocupa la posición número 16 de la clasificación de LaLiga Hypermotion con 17 puntos, mientras que Girona FC ocupa la posición número 3 de la tabla con 27 puntos.

En lo que va de campeonato, CD Eldense ha marcado 15 goles y ha recibido 21, con un balance de 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas. Por su parte, Girona FC, suma 26 goles a favor, y 14 en contra, con 3 triunfos, 0 empates y 2 derrotas.

Como local, CD Eldense ha conseguido 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. A domicilio, Girona FC presenta un balance de 3 victorias, 1 empates y 2 derrotas.

Últimos enfrentamientos

El CD Eldense llega al encuentro después de perder por 2-0 ante el CD Castellón el pasado 21 de noviembre. El conjunto alicantino había conseguido imponerse por 2-0 al CE Sabadell FC en la jornada anterior.

Previamente, encadenaron tres derrotas consecutivas frente a la UD Las Palmas, el Granada CF y el Albacete Balompié, todas ellas por 2-0.Estos resultados dejan al CD Eldense con una sola victoria en las últimas cinco jornadas.

Por su parte, el Girona FC llega después de vencer por 2-1 a la SD Eibar el pasado 22 de noviembre. El conjunto catalán también consiguió imponerse al Real Oviedo por 2-1 en la jornada anterior.

Anteriormente, sufrieron dos derrotas consecutivas por 1-0 frente a la UD Almería y la Real Sociedad B, tras conseguir una contundente victoria por 5-1 ante el Celta Fortuna.

A diferencia del CD Eldense, el Girona FC afronta el encuentro con dos victorias consecutivas

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