Consulta el horario del CD Eldense vs Girona FC, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es
CD Eldense vs Girona FC se enfrentan el sábado, 28 de noviembre a partir de las 15:15 (hora canaria) en el Estadio Nuevo Pepico Amat de Elda. Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion.
Cómo llegan el CD Eldense vs Girona FC al encuentro
El CD Eldense afronta este encuentro tras medirse al CD Castellón y al CE Sabadell FC, mientras que Girona FC llega después de jugar ante SD Eibar y Real Oviedo. Tras ese partido, ambos equipos continuarán su calendario enfrentándose a el CD Tenerife y SD Huesca.
Por su parte, el CD Eldense ocupa la posición número 16 de la clasificación de LaLiga Hypermotion con 17 puntos, mientras que Girona FC ocupa la posición número 3 de la tabla con 27 puntos.
En lo que va de campeonato, CD Eldense ha marcado 15 goles y ha recibido 21, con un balance de 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas. Por su parte, Girona FC, suma 26 goles a favor, y 14 en contra, con 3 triunfos, 0 empates y 2 derrotas.
Como local, CD Eldense ha conseguido 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. A domicilio, Girona FC presenta un balance de 3 victorias, 1 empates y 2 derrotas.
Últimos enfrentamientos
El CD Eldense llega al encuentro después de perder por 2-0 ante el CD Castellón el pasado 21 de noviembre. El conjunto alicantino había conseguido imponerse por 2-0 al CE Sabadell FC en la jornada anterior.
Previamente, encadenaron tres derrotas consecutivas frente a la UD Las Palmas, el Granada CF y el Albacete Balompié, todas ellas por 2-0.Estos resultados dejan al CD Eldense con una sola victoria en las últimas cinco jornadas.
Por su parte, el Girona FC llega después de vencer por 2-1 a la SD Eibar el pasado 22 de noviembre. El conjunto catalán también consiguió imponerse al Real Oviedo por 2-1 en la jornada anterior.
Anteriormente, sufrieron dos derrotas consecutivas por 1-0 frente a la UD Almería y la Real Sociedad B, tras conseguir una contundente victoria por 5-1 ante el Celta Fortuna.
A diferencia del CD Eldense, el Girona FC afronta el encuentro con dos victorias consecutivas