Consulta el horario del CD Leganés vs CE Sabadell, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J16 de LaLiga Hypermotion 26-27

El CD Leganés vs CE Sabadell se juega este viernes 27 de noviembre a las 18:30 horas (hora canaria; las 19:30 en la Península) en el Estadio Municipal de Butarque de Leganés, en Madrid, en la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Cómo llega el CD Leganés y el CE Sabadell

El CD Leganés y el CE Sabadell llegan a su enfrentamiento del próximo viernes 27 de noviembre con dinámicas diferentes, aunque bastante igualados en cuanto a resultados.

El CD Leganés llega al encuentro después de encadenar una buena dinámica de resultados. En sus últimos cinco partidos ha conseguido cuatro victorias y una derrota: se impuso al Real Valladolid por 4-3, cayó ante el Albacete por 1-3, venció al Trival Valderas por 1-0, superó al Burgos por 3-1 y ganó al FC Andorra por 1-3. Estos resultados reflejan una clara mejoría ofensiva y una recuperación de confianza de cara al partido del viernes.

Por su parte, el CE Sabadell afronta la cita con una trayectoria más irregular. En sus últimos cinco compromisos ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas. Empató 1-1 frente al Granada, ganó por 0-3 al Utebo en Copa, perdió 2-0 ante el Eldense, empató sin goles contra la Real Sociedad B y cayó por 2-1 frente al Albacete. El conjunto arlequinado está mostrando cierta solidez defensiva, aunque le está costando encontrar regularidad en la competición liguera.

Últimos enfrentamientos

Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones en Segunda División desde 2014, con un balance de dos victorias para el Leganés, una para el Sabadell y un empate.

El último precedente tuvo lugar el 4 de abril de 2021 en el estadio de Butarque, donde el Leganés se impuso por 2-1. Anteriormente, en octubre de 2020, el Sabadell había conseguido una importante victoria por 1-0 en la Nova Creu Alta. En la temporada 2014-2015, los madrileños también lograron imponerse por 1-2 en Sabadell, mientras que el encuentro de vuelta terminó con empate a uno en Butarque.

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