La UD Las Palmas recibe al FC Andorra este sábado en el Estadio de Gran Canaria para dar continuidad a la buena línea del conjunto amarillo en LaLiga Hypermotion

Albert Sánchez en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga Hypermotion ante el Andorra. Imagen UDLP

El entrenador de la UD Las Palmas, Albert Sánchez, espera que su equipo muestre «contundencia y eficacia» en ambas áreas en el partido de este sábado ante el FC Andorra en el Estadio de Gran Canaria, para dar continuidad así a la buena línea del conjunto amarillo ante un rival que les jugará «de tú a tú».

El técnico catalán ha dicho en una conferencia de prensa que el adversario en esta decimosexta jornada es el equipo con más posesión de balón de LaLiga Hypermotion, porque «ataca mucho y bien», aunque no le están acompañando los resultados y por eso está como penúltimo clasificado.

Sánchez ha asegurado que «ascender no es una obligación», pero estar en los puestos altos «es una ilusión», por lo que el objetivo es seguir ganando partidos «y en mayor veremos dónde estamos».

Además, cree que el partido de este sábado no condiciona el del próximo martes en Albacete, en la Copa del Rey.

«El partido más importante es el del Andorra; no vamos a rotar», ha confirmado.

Plantilla «equilibrada»

Por otra parte, el entrenador barcelonés afirma estar contento con la plantilla «equilibrada» de la que dispone, y de momento no le preocupa que el equipo isleño no se vaya a reforzar en enero, como ha anunciado el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez.

Sánchez espera enganchar al público para que acuda al Estadio de Gran Canaria, pero tiene claro que para contentar a una afición «exigente» como la de la Unión Deportiva, no solo vale con ganar, sino que «hay que jugar bien».