El conjunto blanquiazul visita el Carlos Belmonte este sábado con el objetivo de prolongar su dinámica positiva ante un Albacete que también atraviesa un buen momento

Imagen del entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera en el Estadio. CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha advertido de la dificultad que espera al conjunto blanquiazul en su visita al Albacete BP prevista para este sábado, 28 de noviembre, a partir de las 15:15 horas en el estadio Carlos Belmonte. Se trata del encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion.

El técnico reconoció que el rival atraviesa un buen momento y destacó sus características de juego. «Nos espera un partido muy difícil, ante un equipo que está en forma y que juega bien», señaló. Cervera explicó que el Albacete cuenta con un sistema definido, con cinco defensas, tres centrocampistas y dos delanteros y advirtió de que el Tenerife tendrá dificultades para salir con el balón desde su propio campo.

De cara al encuentro, el entrenador blanquiazul confirmó que introducirá algunos cambios en el once inicial. Aunque no descartó repetir la alineación de las últimas jornadas. Considera que el planteamiento del rival exige modificar algunas piezas para controlar mejor el partido fuera de casa.

El estado de la plantilla

En cuanto a la situación de la plantilla, Víctor Moreno continúa con molestias en el pubis y Baba Dicou tampoco se encuentra recuperado de su lesión. Por su parte, Gerard Valentín ha mejorado físicamente y ya trabaja al mismo ritmo que sus compañeros.

Cervera también se refirió a la situación clasificatoria del equipo y descartó marcarse objetivos a largo plazo. El técnico prefiere centrarse en la evolución del equipo y mantener un ambiente de tranquilidad en el vestuario. «Más allá de la clasificación, lo mejor es entrenarse y jugar con tranquilidad», afirmó.

El entrenador destacó además la importancia de mantener la concentración durante las próximas jornadas especialmente ante un calendario que incluye desplazamientos exigentes.

El CD Tenerife afronta esta cita después de encadenar seis jornadas ligueras sin conocer la derrota y con la intención de prolongar su buena dinámica en el Carlos Belmonte.