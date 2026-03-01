2-3 | Manacor da la sorpresa ante el campeón Guaguas y pasa a la final de la Copa

El Manacor firma una gesta histórica al derrotar en un ajustado quinto set al actual campeón, el Guaguas, y meterse en la final de la Copa del Rey

Manacor da la sorpresa ante el campeón Guaguas y pasa a la final de la Copa / RFEVB

El Conectabalear CV Manacor dio la sorpresa al eliminar este sábado al CV Guaguas, campeón de las dos últimas ediciones y actual líder de la Superliga, para clasificarse a la final de la Copa del Rey liderado por el central brasileño Gustavo Romaní después de un partido que llegó al quinto set y se decidió en 2 horas y 45 minutos.

El partido de este sábado en La Fonteta de Valencia fue una reedición de la final que hace un año jugaron en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza ambos equipos pero en juego no tuvo nada que ver. Del 3-1 de la pasada edición se pasó al 2-3 en un choque que ya pasa a la historia del voleibol español por su épica.

Primer set

El Conectabalear Manacor, cuarto actualmente en la Superliga, no se arrugó ante el gran favorito y la primera semifinal comenzó con el equipo balear por delante, pero con solo un punto de diferencia. Por primera vez tomó la delantera el equipo canario (5-4), pero Manacor volvió a poner la distancia, agrandándola hasta el 7-10 y Sergio Miguel Camarero se vio obligado a parar el partido.

Los jugadores de Guaguas jugaban con precipitación y el técnico amarillo pidió a su equipo calma y, sobre todo, mejorar el saque. Le costó a los grancanarios, pero lograron nivelar el set con unos últimos puntos muy disputados. Pero no fue suficiente. Manacor estaba a un gran nivel y no dejó escapar el set, adjudicándoselo por 23-25.

Segundo set

El equipo de Alexis González demostró que había estudiado bien a su rival, también en el inicio del segundo set. El brasileño Romaní disfrutó cada punto y cada saque, convirtiéndose en un dolor de cabeza para Guaguas, que volvió a verse por detrás (2-5).

El equipo grancanario comenzó a desquiciarse, con muchos fallos en el saque y en ataque. Camarero volvió a pedir tiempo muerto (9-13) para intentar reconducir a su equipo. Pero Guaguas estaba desconectado y Manacor no bajó el ritmo para arrancarle el segundo set al líder de la Superliga con un 20-25 en una clase magistral de bloqueo y recepción.

Tercer set

Para ganar al dominador del voleibol español hacía falta hacer un juego prácticamente perfecto, y Manacor estaba cerca. El gran estado de forma de Carlos Nieves unido al mal nivel de saque de los amarillos volvió a dar distancia a los baleares (4-7), que estaba sabiendo leer todo el juego de su rival.

Camarero pidió tiempo muerto y su equipo mejoró. El partido entró en su fase más igualada, con un intercambio de puntos constante desde el 9-9, cuando Guaguas logró empatar por primera vez la manga, hasta que se adelantó en dos puntos (21-19) y remontó (25-20) para mandar el partido al cuarto set.

Cuarto set

Guaguas comenzó a mostrar su verdadero nivel con un 2-0 inicial y, aunque el partido volvió a entrar en un intercambio de puntos, los grancanarios marcaron la distancia con un 13-9, pero Manacor no se iba a dar por vencido y empató el choque en los 14 puntos.

Souza y Osmany Juantonera aparecieron para darle alas a su equipo (19-16) y, pese al ímpetu y acierto de Romaní en busca de la victoria de Manacor, Guaguas empató el partido llevándose el cuarto set por 25-22.

Quinto set

El quinto set volvía a ser igualado, con una grada de la Fonteta que disfrutaba del espectáculo y no paraba de animar, pero Manacor no permitió que se le escapara el partido y dio la gran sorpresa de la Copa del Rey eliminando al favorito al cerrar la quinta manga 13-15.