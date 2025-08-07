Este jueves, la Mancomunidad del Norte presentó dos elementos de embellecimiento de espacios públicos

Informa RTVC

La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria incorpora jardines verticales y estatuas de Pepe Dámaso como sello común para los 11 municipios.

Este jueves ha sido la presentación de dos elementos de embellecimiento de espacios públicos con los que la mancomunidad del norte de Gran Canaria da la bienvenida en los 11 municipios que la conforman.

Jardines verticales con flora autóctona canaria y las esculturas del Árbol Sagrado, obra de Pepe Dámaso. Este es un sello común con el que la comarca norte celebra su 50 aniversario.

Informa RTVC

Turismo

En dicha presentación, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, aprovechó para señalar que el turismo en las islas crece en esta época estival entre un 3 y un 5% gracias «fundamentalmente» al mercado regional y al nacional.

Además, el gasto turístico, afirman desde el Ejecutivo autonómico, que se ha incrementado en torno a un 12% respecto al año 2024.

«Con esto, Canarias sigue manteniendo esa buena tendencia», menciona de León.