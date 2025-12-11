Manu Fuster: «Va a ser difícil, pero en Ceuta debemos encontrar nuestro juego»

El equipo grancanario se enfrenta al AD Ceuta este domingo a las 20:00 hora canaria

El jugador de la UD Las Palmas Manu Fuster espera un partido «difícil» el próximo domingo en Ceuta, en la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion, por el estilo de fútbol directo que emplea el conjunto local, y donde el equipo amarillo debe encontrar su juego para volver a ganar en la competición, tras dos partidos consecutivos sin hacerlo.

Manu Fuster pasa el balón frente a un jugador del Cádiz CF. Archivo RTVC

El extremo valenciano manifestó este jueves que el choque en el estadio Alfonso Murube se podría decidir «en acciones puntuales», y destacó del conjunto local que lleva a sus rivales «al límite» desde el punto de vista físico, y prevé que «presionará arriba» en los minutos iniciales del choque.

Todos los puntos posibles en la primera vuelta

Tras dos partidos sin marcar, con derrota en Castellón (1-0) y empate en casa frente al Mirandés (0-0), Fuster cree que «hay que ganar fuera» y acumular el «máximo de puntos posibles» antes de terminar la primera vuelta.

A su juicio, en el reciente tropiezo en casa contra el Mirandés «perdimos dos puntos en la primera media hora», porque el equipo amarillo tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador, y tras la expulsión del guardameta Dinko Horkas antes del descanso, «ganamos un punto».

Por otro lado, el jugador asegura, en el aspecto personal, que aún tiene mucho margen de mejora, aunque no ha encontrado la versión que encandiló a toda la categoría en el Albacete Balompié, su club de procedencia, y no cree que se deba a que no esté jugando de forma regular por la banda izquierda.

Fuster lidera la temporada en asistencias en el conjunto grancanario, con cuatro pases de gol, tras participar en todos los partidos ligueros de la presente temporada, y solo dos de ellos entrando al campo desde el banquillo.