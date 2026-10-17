Manuel Domínguez ha valorado las unión de los grupos de la izquierda. Domínguez ha reiterado que hay que separar el PSOE del «partido de Sánchez»

El Partido Popular en La Gomera ha celebrado este sábado 17 de octubre su IX Congreso Insular. El presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez ha clausurado el acto de celebración del IX Congreso Insular de La Gomera, en el que ocurre una única candidatura en este caso encabezada por Alfredo Sebastián Herrera.

El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado este sábado que el gran anhelo del nuevo líder de la formación en la isla, Alfredo Sebastián Herrera, es que «los gomeros puedan sentirse libres en su propia isla» que, ha dicho, no pertenece «a ningún dirigente».

Domínguez ha realizado esta consideración durante el IX Congreso Insular del PP, en el que se ha elegido por unanimidad a Alfredo Sebastián Herrera como nuevo presidente popular, y del que el líder regional ha indicado que «sabe lo que es rebelarse contra lo que considera injusto», según un comunicado del Partido Popular.

Suministro eléctrico

Durante su intervención, Domínguez señaló que «otra manera de gobernar es posible, vivir mejor es posible y los gomeros se lo merecen”, indicó, antes de afirmar que «La Gomera no pertenece a ningún partido ni a ningún dirigente. La Gomera solo pertenece a los gomeros”.

Manuel Domínguez recordó que la doble insularidad “no puede seguir siendo una factura que siempre pagan los mismos” y expuso que hace falta más seguridad en el suministro eléctrico, menos sobrecostes al repostar y mejores medios para protegerse.

Medios públicos

Por su parte, el nuevo presidente insular, Alfredo Sebastián Herrera, afirmó que «combatir más de 40 años de liderazgo insular con múltiples recursos y medios públicos se antoja atrevido y difícil”, por lo que “hay que empezar de cero, olvidando rencillas y problemas pretéritos y convenciendo a todo el que tenemos a nuestro alrededor de nuestros valores”.