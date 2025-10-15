Manuel Domínguez: «En Canarias nacen 10 empresas cada día»

El vicepresidente de Canarias destaca el momento económico de las islas con un crecimiento avalado por el número de emprendedores que se han creado en el último año

Manuel Domínguez, Vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria y Comercio.

El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria y Comercio, Manuel Domínguez, resalta el momento económico que está atravesando el archipiélago con el número de empresarios que apuestan por las islas.

Manuel Domínguez en la entrevista concedida a BDC.

«Cada día se crean 10 empresas en Canarias», ha desvelado en la entrevista concedida a Buenos Días Canarias. Una cifra positiva, ha comentado, pese a no tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado, PGE.

El líder del Partido Popular en Canarias ha lamentado que el Estado no haya aprobado unas cuentas de las que depende el país para avanzar, ha asegurado. Un tema que surgió en el Parlamento de Canarias cuando la diputada socialista, Nira Fierro, cuestionó la gestión del ejecutivo autónomo en política de viviendas. Domínguez, ha respondido que «ha hecho la mayor política de vivienda de la historia».

Domínguez asegura que el no tener presupuestos genera un «descontrol económico en el país».

Domínguez ha señalado «el descontrol económico que hay en el país» al no tener los presupuestos del Gobierno nacional. Esta «desorientación» señala afecta a las autonomías, a los cabildos y a los ayuntamientos.

Tres años lleva el Ejecutivo sin presentar el PGE en el Congreso. Cuando quedan poco más de dos meses para el fin de año, los expertos en economía aseguran que es difícil que se saquen adelante antes de 2026. Por lo tanto, afirman que se prorrogarán las de 2023, las últimas en aprobarse.

Cuota de los autónomos

Con respecto, a la propuesta nacional de subir la cuota de los autónomos para 2026. El Ministerio de la Seguridad Social ha anunciado esta semana la subida de la cuota de los autónomos entre 11 y 206 euros.

Para Domínguez, es incomprensible que se «ataque» al emprendedor. Contrapone que en Canarias, los nuevos autónomos tienen durante el primer año «Cuota Cero», no pagan impuestos.

En Canarias, los autónomos no pagan el primer año las cuotas a la seguridad social.

El problema de la vivienda

En materia de vivienda, ha subrayado que en las islas no se construyen viviendas públicas desde la legislatura anterior. En este aspecto, ha afirmado que se tiene que planear con tiempo y en conformidad con los ayuntamientos.

Por otro lado, Domínguez, duda que los 400 millones de euros que debe el Estado, en concepto de financiación, lleguen al archipiélago. Una promesa, establecida ayer, en la reunión que mantuvieron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Menores migrantes

En los últimos días ha habido un repunte en la llegada de cayucos a Canarias. Manuel Domínguez ha declarado no estar conforme con las medidas de Pedro Sánchez, y ha comentado «que después de que se aprobó el artículo 35 de la ley de extranjería han aumentado los problemas en Canarias con la migración». Ha manifestado estar de acuerdo con la migración pero bajo un control. En este sentido, apoya el plan de migración formulado por Alberto Núñez Feijóo.

En lo que respecta a los supuestos casos de corrupción en el gobierno del PSOE, y a la citación del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. Afirma Domínguez, que «el presidente del Estado debería convocar elecciones».