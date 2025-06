El fallecimiento de Manuel Hermoso , quien fue presidente de Canarias, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y líder de la primera Coalición Canaria , ha dejado de luto la política canaria en general y en particular al nacionalismo, del que fue uno de sus artífices.

Así lamentan el fallecimiento de Manuel Hermoso desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife: «Lamentamos el fallecimiento del expresidente de Canarias Manuel Hermoso . Perdemos a una persona que entendió la realidad del archipiélago desde una perspectiva integral y que atendió la realidad de cada una de las islas, especialmente de las no capitalinas. Descanse en paz.».

La Unión Deportiva Las Palmas ha compartido en su cuenta de X estas palabras para dar sus condolencias por el fallecimiento de Manuel Hermoso: «La UD Las Palmas lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Hermoso , ex presidente del Gobierno de Canarias. La entidad muestra sus condolencias a familiares y amigos. DEP»

Muere Manuel Hermoso | Condolencias de la CEOE Tenerife

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife lamenta en su cuenta de X el fallecimiento de Manuel Hermoso: «En la isla donde reposa el alisio, ha fallecido Manuel Hermoso Rojas No solo un expresidente. No solo un fundador de la autonomía canaria. Ha partido uno de esos hombres que no se heredan: Se respetan. Se recuerdan. Hoy el Archipiélago te llora… pero también te agradece. DEP».