Marc Cardona rescinde su contrato con la UD Las Palmas

El delantero catalán, Marc Cardona, pone fin a su etapa en UD Las Palmas tras dos temporadas y media dentro del equipo
La UD Las Palmas y el delantero catalán Marc Cardona han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes hasta el próximo 30 de junio, según informó este miércoles el club grancanario.
Se reorganiza la venta de entradas del Carnaval por actos y tramos horarios en Santa Cruz de Tenerife
El atacante ilerdense, de 30 años, ha tenido escaso protagonismo esta temporada a las órdenes de Luis García, con seis partidos disputados, solo uno como titular.
Cardona llegó a la UD en el verano de 2022 y fue una pieza importante en su primera campaña, en la que logró el ascenso a Primera División con Xavi García Pimienta como entrenador.
El futbolista se despide del conjunto amarillo tras 86 partidos oficiales y once goles entre Primera, Segunda División y Copa del Rey. El club le agradeció su profesionalidad y le deseó éxito en su futuro personal y deportivo.