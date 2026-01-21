El delantero catalán, Marc Cardona, pone fin a su etapa en UD Las Palmas tras dos temporadas y media dentro del equipo

Marc Cardona rescinde su contrato con la UD Las Palmas. UD Las Palmas

La UD Las Palmas y el delantero catalán Marc Cardona han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes hasta el próximo 30 de junio, según informó este miércoles el club grancanario.

El atacante ilerdense, de 30 años, ha tenido escaso protagonismo esta temporada a las órdenes de Luis García, con seis partidos disputados, solo uno como titular.

Cardona llegó a la UD en el verano de 2022 y fue una pieza importante en su primera campaña, en la que logró el ascenso a Primera División con Xavi García Pimienta como entrenador.

El futbolista se despide del conjunto amarillo tras 86 partidos oficiales y once goles entre Primera, Segunda División y Copa del Rey. El club le agradeció su profesionalidad y le deseó éxito en su futuro personal y deportivo.