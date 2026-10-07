María Corina Machado reafirma que volverá a Venezuela para «facilitar la transición»

Machado asegura que su intención sigue siendo la de volver lo antes posible a su país para ponerse al frente de un cambio político y social desde el régimen de Chávez y una «Venezuela libre y democrática»

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha vuelto a recalcar que su intención es volver cuanto antes a Venezuela para «facilitar la transición» en el país y «fortalecer la organización de la gente».

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en una imagen de archivo. – David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

En un mensaje en redes sociales para dar las gracias al congresista estadoundiense Carlos A. Giménez, Machado ha afirmado que regresará «para estar junto a los venezolanos en esta etapa». «Tenemos una tarea por delante: construir una Venezuela libre y democrática, que sea el más confiable aliado de Estados Unidos en nuestro hemisferio», ha apuntado.

«Gracias, querido Carlos, por tu amistad y por acompañar durante tantos años la causa por la libertad de Venezuela. ¡Viva Cuba y Venezuela libres!«, ha aseverado en respuesta a las palabras del político estadounidense, que ha expresado que la opositora «ejemplifica la honradez, la decencia y la verdad».

«Su regreso al país fortalecerá el camino hacia la democracia y la libertad que todos queremos para el bravo pueblo venezolano», ha declarado el congresista del Partido Republicano.

La víspera, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Machado y dijo confiar en que «todo saldrá bien». «Diré una cosa. Es una mujer excelente. Me dio su premio Nobel porque sabía que me lo había ganado, y es una mujer excelente. Todo va a salir bien», defendió tras la publicación de un artículo de opinión firmado por la propia Machado en el que argumentaba que su deber actual es regresar a su país para «acompañar» al pueblo venezolano y «canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales».