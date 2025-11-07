Marta de Santa Ana elegida miembro del jurado del Festival de Cine Europeo de Sevilla

La productora canaria Marta de Santa Ana ha sido elegida como uno de los miembros del jurado de la 22 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla

El Festival de Cine Europeo de Sevilla contará entre los miembros del jurado con la presencia de la productora canaria Marta de Santa Ana.

Uno de los momentos del rodaje de la película «Benito Pérez Buñuel» en el CAAM en Gran Canaria. Película en la que participa RTVC

El festival se celebra en Sevilla entre el 7 y 15 de noviembre. Una cita con el séptimo arte que no solo tendrá exhibiciones en las pantallas de cine sino también múltiples actividades paralelas con presencia de literatura, pensamiento y música.

Juliette Binoche también será la encargada este año en Sevilla de recoger el Giraldillo de Honor, un reconocimiento especial que se otorga en este festival.

En el Festival de Cine Europeo de Sevilla se darán cita más de 350 cineastas y entre ellos estará la canaria Marta de Santa Ana, una de las mujeres destacadas de la producción audiovisual en Canarias. La productora llevará su opinión hasta el jurado de este prestigioso festival cinematográfico del circuito europeo.

«Benito Pérez Buñuel»

Su primer largometraje «Benito Pérez Buñuel» supuso el salto a la gran pantalla de esta productora. Una película en la que participó Radio Televisión Canaria.

Se trata del primer documental producido en Gran Canaria. Un trabajo que se distribuyó por once comunidades autónomas. Además la película contó con tres premios internacionales en festivales de Uruguay, Colombia y Perú. Benito Pérez Buñuel también ha sido seleccionada para ser exhibida en países como Argentina, Ucrania, Estados Unidos y China.